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11:35 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

По улицам Волгограда ходит Дед Мороз

На улицах Волгограда появился Дед Мороз.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Новогодний волшебник вышел из здания бывшего кинотеатра «Родина» и прошелся по улице Невской.

Он фотографировался с горожанами, после чего поехал на главную площадь города, чтобы увидеть, где в этом году будет стоять зеленая красавица.

Как выяснилось, необычную акцию провели воспитанники и преподаватели центра культуры и досуга «Родина» — так они готовятся к постановке театрализованной интерактивной сказки.

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