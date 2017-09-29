По улицам Волгограда ходит Дед Мороз
На улицах Волгограда появился Дед Мороз.
На улицах Волгограда появился Дед Мороз.
Новогодний волшебник вышел из здания бывшего кинотеатра «Родина» и прошелся по улице Невской.
Он фотографировался с горожанами, после чего поехал на главную площадь города, чтобы увидеть, где в этом году будет стоять зеленая красавица.
Как выяснилось, необычную акцию провели воспитанники и преподаватели центра культуры и досуга «Родина» — так они готовятся к постановке театрализованной интерактивной сказки.