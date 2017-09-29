В девяти точках Воронежа устроят новые тротуары
Городские власти объявили поиск подрядчика для устройства тротуаров в Ленинском районе Воронежа. За выполненные работы подрядчик получит до 1,763 млн рублей. Финансирует работы бюджет города.
Городские власти объявили поиск подрядчика для устройства тротуаров в Ленинском районе Воронежа. За выполненные работы подрядчик получит до 1,763 млн рублей. Финансирует работы бюджет города.
Требуется за 31 день создать тротуары по девяти адресам в Ленинском районе:
переулок Бакунинский, возле домов № 3 и № 5;.
улица Моисеева, № 1;.
улица Станкевича, напротив дома № 52д по улице Красноармейской;.
улица Своболы, на перекрестке с улицей Станкевича;.
улица Куколкина, № 31;.
улица Матросова, № 69;.
улица Ворошилова, в границах домов № 49 и № 47;.
улица Маршала Неделина, от улицы Черняховской до улицы Молдавской.
Электронный аукцион, который определит подрядчика, намечен на 9 октября. Заказчик — управа Ленинского района Воронежа. Прием заявок завершится 4 октября, а электронный аукцион наметили на 9 октября.
Напомним, также объявлен аукцион на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия — Дома кантонистов по улице Сакко и Ванцетти, 76. Необходим подрядчик, который проведет