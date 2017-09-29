Ученые назвали главную причину ожирения
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Группа ученых из бразильского Университета Кампинаса обнародовала результаты исследования, которое позволило установить первопричину ожирения. Об этом сообщается в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Группа ученых из бразильского Университета Кампинаса обнародовала результаты исследования, которое позволило установить первопричину ожирения. Об этом сообщается в
По словам доктора Лисио Веллозо, который представлял доклад на конференции Фонда научных исследований штата
Чтобы это выяснить, ученые провели серию опытов на мышах. Грызунам назначили особую диету с высоким содержанием насыщенных жиров, которая должна была привести к нарушению обмена веществ.
Уже в первый день эксперимента исследователи зафиксировали изменения в нейросекреторных клетках гипоталамуса, при этом состав микрофлоры кишечника на протяжении двух недель оставался прежним.
Теперь специалистам предстоит найти способ восстановления нейронов, потерянных