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17:16 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали главную причину ожирения

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Группа ученых из бразильского Университета Кампинаса обнародовала результаты исследования, которое позволило установить первопричину ожирения. Об этом сообщается в пресс-релизе на портале EurekAlert.

Источник: Reuters
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По словам доктора Лисио Веллозо, который представлял доклад на конференции Фонда научных исследований штата Сан-Паулу, не так давно ученым удалось установить, что к быстрому набору лишнего веса приводит изменение микрофлоры кишечника и гибель специфических нейронов в гипоталамусе. Однако до сих пор было загадкой, какой из этих процессов запускается первым.

Чтобы это выяснить, ученые провели серию опытов на мышах. Грызунам назначили особую диету с высоким содержанием насыщенных жиров, которая должна была привести к нарушению обмена веществ.

Уже в первый день эксперимента исследователи зафиксировали изменения в нейросекреторных клетках гипоталамуса, при этом состав микрофлоры кишечника на протяжении двух недель оставался прежним.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что именно гибель нейронов, регулирующих чувство насыщения, приводит к «цепной реакции» во всем организме.

Теперь специалистам предстоит найти способ восстановления нейронов, потерянных из-за несбалансированной диеты. «Это только первый шаг, но, возможно, он поможет добиться терапевтического решения проблемы ожирения в будущем», — отметил Веллозо.

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