У американской актрисы Джулии Луис-Дрейфус диагностирован рак

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Американская актриса, 11-кратная обладательница премии Emmy Джулия Луис-Дрейфус сообщила, что у нее диагностирован рак груди. Об этом она заявила в четверг на своей странице в Twitter.

Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины. Сегодня я стала одной из них. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть самая замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медстраховка от профсоюза. Джулия Луис-Дрейфус

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«Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью», — добавила она. Никакой дополнительной информации о своем нынешнем состоянии здоровья актриса не привела.