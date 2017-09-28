У американской актрисы Джулии Луис-Дрейфус диагностирован рак
Врачи обнаружили у актрисы рак груди.
Врачи обнаружили у актрисы рак груди.
Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины. Сегодня я стала одной из них. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть самая замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медстраховка от профсоюза.
«Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью», — добавила она. Никакой дополнительной информации о своем нынешнем состоянии здоровья актриса не привела.
Джулия