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23:21 (мск), источник: ТАСС

У американской актрисы Джулии Луис-Дрейфус диагностирован рак

Врачи обнаружили у актрисы рак груди.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Американская актриса, 11-кратная обладательница премии Emmy Джулия Луис-Дрейфус сообщила, что у нее диагностирован рак груди. Об этом она заявила в четверг на своей странице в Twitter.

Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины. Сегодня я стала одной из них. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть самая замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медстраховка от профсоюза.
Джулия Луис-Дрейфус
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«Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью», — добавила она. Никакой дополнительной информации о своем нынешнем состоянии здоровья актриса не привела.

Джулия Луис-Дрейфус — американская комедийная актриса, получившая широкую известность благодаря своим ролям в телесериалах «Сайнфелд» (Seinfeld, 1989−1998) и «Вице-президент» (Veep, 2012 — по настоящее время). Она была девять раз номинирована на «Золотой глобус», получив статуэтку в 1994 году за лучшую женскую роль второго плана в «Сайнфелде». Являясь обладательницей 11 премий Emmy, Луис-Дрейфус делит первое место по количеству полученных ею данных телевизионных наград с актрисой Клорис Личмен.

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