Машина внезапно загорелась в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Стоявшее на одной из алматинских улиц авто внезапно загорелось, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Стоявшее на одной из алматинских улиц авто внезапно загорелось, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Автомобиль «Мерседес» стоял припаркованным по улице Бухар жырау между улицей Маркова и набережной реки Есентай — улицей имени Хамита Ергали.
Пожар начался с моторного отсека, после чего перекинулся на кузов автомобиля. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Прибывшая пожарная машина потушила пламя, никто не пострадал.