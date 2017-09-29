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00:50 (мск), источник: Kazinform

Машина внезапно загорелась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Стоявшее на одной из алматинских улиц авто внезапно загорелось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автомобиль «Мерседес» стоял припаркованным по улице Бухар жырау между улицей Маркова и набережной реки Есентай — улицей имени Хамита Ергали.

Пожар начался с моторного отсека, после чего перекинулся на кузов автомобиля. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Прибывшая пожарная машина потушила пламя, никто не пострадал.

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