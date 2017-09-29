«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Что думают о фильме посмотревшие его депутаты.
Что думают о фильме посмотревшие его депутаты.
28 сентября для членов комитета Госдумы по культуре в ГУМе прошел закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда», к нему присоединились несколько депутатов из других комитетов. «Ъ» опросил парламентариев, какие впечатления у них сложилось о фильме.
Олег Лавров, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:
Фильм впечатлил. Шикарная режиссерская работа, шикарная операторская работа, «Матильда» войдет в десятку лучших фильмов последних лет.
Меня, собственно, в последние годы впечатлило два фильма, это «Время первых» (я имею отношение к космосу) и «Матильда». Кроме того, у меня изменилось отношение к Николаю II. Раньше я считал его слабым человеком, а в фильме увидел человека, который между любовью и служением выбрал служение, выбрал родину.
По фильму понятно, что режиссер глубоко симпатизирует своему главному герою, любит его. Спасибо Алексею Учителю за прекрасный, высокохудожественный фильм про любовь. Когда спадет пена и фильм выйдет на широкий показ, зрители оценят его по достоинству. Вообще, я считаю, что художника может судить только зритель, и я рад, что наши правоохранительные органы взялись за тех, кто пытается это сделать за всех нас.
Ольга Казакова, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:
Фильм «Матильда» я воспринимаю скорее как художественный, чем как исторический, причем воспринимаю его так сквозь призму той дискуссии, которая вокруг него разгорелась. Считаю, что накал этой дискуссии ничем не оправдан, всем нужно успокоиться.
Исторических искажений в фильме я не увидела, в нем есть «додумывания», которые понятны — мы же не были свидетелями личных разговоров Николая II, не могли видеть, как он молится…
Самое главное то, что в фильме я не увидела никакого нарушения буквы закона. Что же касается
Станислав Говорухин, режиссер, председатель комитета по культуре Госдумы:
С точки зрения истории в фильме «Матильда» допущены ошибки, хотя и незначительные. Я не доктор исторических наук, но историю России начала ХХ века изучил достаточно основательно, в этом смысле претензии к фильму у меня есть.
С художественной точки зрения Учитель — сильный режиссер, плохих картин он не снимает, претензий художественного плана к фильму у меня нет. Но фильм абсолютно не стоит того шума, который поднят вокруг него.
Большинство посмотревших фильм зрителей, например, на Дальнем Востоке, выходя из кинозалов, разводили руками:
Однако все мы живем в обществе, а общество в связи с этим фильмом взбудоражено, многим хочется понять, на какую сторону встать в этом конфликте, а вдруг депутат Поклонская права? Поэтому найдется немало тех, кого ноги сами понесут на просмотр этого фильма.
Ольга Германова, член комитета Госдумы по культуре:
В фильме показан мучительный выбор Николая II между любовью и родиной. Он выбирает родину. Лично я после этого фильма стала относиться к Николаю II лучше, чем относилась до этого. Он был человеком государственного масштаба. Не понимаю, почему вокруг фильма поднялся такой шум. Это красивая мелодрама. Посмотрите и сделайте выводы сами.
Михаил Емельянов, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству:
Я не люблю высказывать мнение о том, чего я не видел или не читал, поэтому до просмотра фильма у меня не было никакого четкого к нему отношения. А теперь после его просмотра могу точно сказать, что стал его сторонником.
Это замечательный фильм о любви. О трагической любви молодых людей, которые не могут быть вместе в силу разного социального положения, о выборе между долгом и любовью.
Что касается всех нападок на этот фильм, я просто не понимаю,
Патриотизм и мракобесие несовместимы, а травля «Матильды» есть не что иное, как мракобесие. Все, кто выступал против этого фильма по политическим мотивам, мракобесы.
Елена Драпеко, первый зампред комитета Госдумы по культуре:
Мне очень понравился фильм. Прекрасно снят с точки зрения искусства, хорошие операторские и режиссерские работы, замечательно играют артисты.
Фильм нежный, красивый, он о чистой любви и страсти, о долге, он снят с большим уважением к России, там ничего такого, что могло бы
Считаю, что надо идти смотреть этот фильм, он действительно снят на хорошем мировом уровне, он рассказывает историю российского царского дома с большой симпатией.
Я никогда не была сторонницей дома Романовых, но теперь стала лучше относиться к Николаю II, которого прекрасно играет очень хороший актер, внешне даже очень похожий на него. И кроме Поклонской, никто не знает и никого не интересовало, где и в чем он раньше снимался. Я получила удовольствие от просмотра, могу всех поздравить с тем, что у нас появилось хорошее кино. На просмотре в зале собралось около 50 депутатов, и когда фильм начался, в зале зазвучали аплодисменты, всем он понравился. Все депутаты нашего комитета, кто присутствовал на просмотре, согласились выступить в защиту фильма.