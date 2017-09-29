«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

28 сентября для членов комитета Госдумы по культуре в ГУМе прошел закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда», к нему присоединились несколько депутатов из других комитетов. «Ъ» опросил парламентариев, какие впечатления у них сложилось о фильме.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Олег Лавров, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:

Фильм впечатлил. Шикарная режиссерская работа, шикарная операторская работа, «Матильда» войдет в десятку лучших фильмов последних лет.

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Меня, собственно, в последние годы впечатлило два фильма, это «Время первых» (я имею отношение к космосу) и «Матильда». Кроме того, у меня изменилось отношение к Николаю II. Раньше я считал его слабым человеком, а в фильме увидел человека, который между любовью и служением выбрал служение, выбрал родину.

По фильму понятно, что режиссер глубоко симпатизирует своему главному герою, любит его. Спасибо Алексею Учителю за прекрасный, высокохудожественный фильм про любовь. Когда спадет пена и фильм выйдет на широкий показ, зрители оценят его по достоинству. Вообще, я считаю, что художника может судить только зритель, и я рад, что наши правоохранительные органы взялись за тех, кто пытается это сделать за всех нас.

Источник: Коммерсантъ-Online

Ольга Казакова, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:

Фильм «Матильда» я воспринимаю скорее как художественный, чем как исторический, причем воспринимаю его так сквозь призму той дискуссии, которая вокруг него разгорелась. Считаю, что накал этой дискуссии ничем не оправдан, всем нужно успокоиться.

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Исторических искажений в фильме я не увидела, в нем есть «додумывания», которые понятны — мы же не были свидетелями личных разговоров Николая II, не могли видеть, как он молится…

Самое главное то, что в фильме я не увидела никакого нарушения буквы закона. Что же касается морально-этических оценок, то тут можно спорить, высказывать разные точки зрения, только пусть это будет диалог, а не погромы. В фильме присутствует сказка — это история любви. Кроме того, фильм наверняка вызовет исторический интерес у зрителей. Возможно, некоторые из них захотят изучить переписку Николая II, и это, безусловно, хорошо.

Источник: Коммерсантъ-Online

Станислав Говорухин, режиссер, председатель комитета по культуре Госдумы:

С точки зрения истории в фильме «Матильда» допущены ошибки, хотя и незначительные. Я не доктор исторических наук, но историю России начала ХХ века изучил достаточно основательно, в этом смысле претензии к фильму у меня есть.

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С художественной точки зрения Учитель — сильный режиссер, плохих картин он не снимает, претензий художественного плана к фильму у меня нет. Но фильм абсолютно не стоит того шума, который поднят вокруг него.

Большинство посмотревших фильм зрителей, например, на Дальнем Востоке, выходя из кинозалов, разводили руками: из-за чего такой шум? Скандал, конечно, привлечет дополнительных зрителей, но и только. Все-таки фильм живет не два уикенда, а несколько лет или даже десятилетий. Я сомневаюсь, что фильм «Матильда» будет жить долго.

Однако все мы живем в обществе, а общество в связи с этим фильмом взбудоражено, многим хочется понять, на какую сторону встать в этом конфликте, а вдруг депутат Поклонская права? Поэтому найдется немало тех, кого ноги сами понесут на просмотр этого фильма.

Источник: Единая Россия

Ольга Германова, член комитета Госдумы по культуре:

В фильме показан мучительный выбор Николая II между любовью и родиной. Он выбирает родину. Лично я после этого фильма стала относиться к Николаю II лучше, чем относилась до этого. Он был человеком государственного масштаба. Не понимаю, почему вокруг фильма поднялся такой шум. Это красивая мелодрама. Посмотрите и сделайте выводы сами.

Источник: РИА "Новости"

Михаил Емельянов, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству:

Я не люблю высказывать мнение о том, чего я не видел или не читал, поэтому до просмотра фильма у меня не было никакого четкого к нему отношения. А теперь после его просмотра могу точно сказать, что стал его сторонником.

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Это замечательный фильм о любви. О трагической любви молодых людей, которые не могут быть вместе в силу разного социального положения, о выборе между долгом и любовью.

Что касается всех нападок на этот фильм, я просто не понимаю, из-за чего они были и на чем они основаны. На мой взгляд, как в свое время история с Pussy Riot нанесла большой ущерб либеральному направлению, так и травля «Матильды» наносит огромный ущерб патриотическому направлению.

Патриотизм и мракобесие несовместимы, а травля «Матильды» есть не что иное, как мракобесие. Все, кто выступал против этого фильма по политическим мотивам, мракобесы.

Источник: РИА "Новости"

Елена Драпеко, первый зампред комитета Госдумы по культуре:

Мне очень понравился фильм. Прекрасно снят с точки зрения искусства, хорошие операторские и режиссерские работы, замечательно играют артисты.

Фильм нежный, красивый, он о чистой любви и страсти, о долге, он снят с большим уважением к России, там ничего такого, что могло бы кого-то или что-то оскорбить, даже близко нет. Я так и не поняла, из-за чего все это вокруг него разгорелось. У нас всякой дряни сейчас столько снимают, и я не понимаю, почему Поклонская так впилась именно в этот фильм.

Считаю, что надо идти смотреть этот фильм, он действительно снят на хорошем мировом уровне, он рассказывает историю российского царского дома с большой симпатией.