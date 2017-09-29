Дождь со снегом и минусовая температура ожидается в Приморье
Сегодня, 29 сентября, погода в Приморье изменится не в лучшую сторону, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примпогоду.
Сегодня, 29 сентября, погода в Приморье изменится не в лучшую сторону, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примпогоду.
В крае ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, на севере со снегом). Ветер западный,
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный,
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер
Таисия Масина.