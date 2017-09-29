Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Лучшие снимки Cassini
04:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Дождь со снегом и минусовая температура ожидается в Приморье

Сегодня, 29 сентября, погода в Приморье изменится не в лучшую сторону, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примпогоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 43% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ДЕЙТА

В крае ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, на севере со снегом). Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −6…+7 °С, днем +3…+18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный днем сильный. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днем +13…+15°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, днем сильный, вечером умеренный. Температура воздуха ночью −1…+1°C, днем +15…+17 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, утром умеренный до сильного, днем сильный. Температура ночью +4…+6°C, днем +16…+18°С.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
РФ предложила США координировать действия в Сирии
Кому и почему прощает долги Россия
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь