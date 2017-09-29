В Уфе проект воссоздания дома Кочкина не получил одобрения и был отправлен на доработку

Проект архитектурной концепции здания, включающего в себя восстановленный фасад дома Кочкиных, был представлен директором ООО «ИСЦ ПСК-6» Павлом Винкельманом. Проектировщик отметил, что фасад будет вписан в фасад нового здания, которое появится на этом месте. Планируется восстанавить его из того же материала, из которого было построено прежнее здание.

Дом № 81 по улице Аксакова, известный как «Доходный дом Кочкина», был возведен в 1915 году. В 2005 году, после произошедшего здесь пожара, жильцов дома расселили. Все эти годы здание пустовало, а в 2016 году было снесено. Тогда же перед застройщиком была поставлена задача восстановить фасад здания. В настоящее время на проектируемой территории расположены объекты различного назначения — жилые, производственные, общественные здания. Территория в основном не благоустроена.