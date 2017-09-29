Хабаровский край в конце рабочей недели ждут ветра и дожди

В Хабаровском крае несколько ослаб ветер, который усиленно дул накануне. Поэтому сегодня, 29 сентября, происходящее на улице воспринимается несколько легче. Однако ночные и дневные температуры вновь неумолимо снизились, извещая жителей о наступлении осени. В ближайший уикенд картина останется приблизительно такой же.

В Хабаровске дневная температура понизится до 8−10 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 7−9 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 8−10 °C. Вероятен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 10−12 °С. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Пройдёт дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8−15 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 2−4 °C. Ожидается небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 6−8 °C. Пройдёт дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Бикине дневная температура останется на отметке 10−12 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.