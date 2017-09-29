Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Лучшие снимки Cassini
04:08 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край в конце рабочей недели ждут ветра и дожди

Похолодание не отступит и в грядущий уикенд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 43% 760 мм рт. ст. 4 м/с

В Хабаровском крае несколько ослаб ветер, который усиленно дул накануне. Поэтому сегодня, 29 сентября, происходящее на улице воспринимается несколько легче. Однако ночные и дневные температуры вновь неумолимо снизились, извещая жителей о наступлении осени. В ближайший уикенд картина останется приблизительно такой же.

В Хабаровске дневная температура понизится до 8−10 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 7−9 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 8−10 °C. Вероятен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 10−12 °С. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Пройдёт дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8−15 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 2−4 °C. Ожидается небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 6−8 °C. Пройдёт дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Бикине дневная температура останется на отметке 10−12 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 9−11 °C. Ожидается небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Приморский суд не выпустил мэра Дальнегорска из-под ареста
Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» начал возводить свиноводческий комплекс
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
РФ предложила США координировать действия в Сирии
Кому и почему прощает долги Россия
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь