Хабаровский край в конце рабочей недели ждут ветра и дожди
Похолодание не отступит и в грядущий уикенд.
Похолодание не отступит и в грядущий уикенд.
В Хабаровском крае несколько ослаб ветер, который усиленно дул накануне. Поэтому сегодня, 29 сентября, происходящее на улице воспринимается несколько легче. Однако ночные и дневные температуры вновь неумолимо снизились, извещая жителей о наступлении осени. В ближайший уикенд картина останется приблизительно такой же.
В Хабаровске дневная температура понизится до 8−10 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура понизится до 10−12 °С. Без осадков. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Пройдёт дождь. Скорость
В Вяземском дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 2−4 °C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
В Аяне дневная температура понизится до 6−8 °C. Пройдёт дождь. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость
В Бикине дневная температура останется на отметке 10−12 °C. Без существенных осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость
В Троицком дневная температура понизится до 9−11 °C. Ожидается небольшой дождь. Скорость