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04:07 (мск), источник: Восток Медиа

В Москве в третий раз сорвались торги по продаже владивостокского «Хаятта»

Однако к гостиничному комплексу наконец появился интерес.

Источник: Восток Медиа

В Москве снова перенесли аукцион по продаже гостиницы Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке. «Российский аукционный дом» (РАД) объявил новую дату торгов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Представители РАД уточнили, что к гостиничному комплексу появился интерес — сейчас аукционный дом ведёт переговоры с несколькими гостиничными операторами, в том числе из стран азиатско-тихоокеанского региона. Однако, времени, отведенного на принятие решения о покупке, недостаточно для изучения такого крупного и дорогостоящего объекта.

«По нашему опыту, срок экспозиции такого имущества должен составлять не менее полугода. Это минимальный срок, необходимый крупным компаниям для проведения корпоративных процедур, предшествующих началу новых проектов. Мы продлеваем сроки продажи и уверены, что в скором будущем объект получит достойного инвестора и будет реализован по максимально возможной цене в интересах развития туристической инфраструктуры Приморского края», — заявил генеральный директор «Российского аукционного дома» Андрей Степаненко.

Новые торги пройдут 9 ноября 2017 года.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о первых торгах по «Хаятту», которые оказались сорваны: в назначенный день на покупку гостиничного комплекса не поступило ни одной заявки. Начальная цена составляла 4,2 миллиарда рублей, а минимальная — около 2,9 миллиарда. Чуть больше месяца назад «Российский аукционный дом» уточнил новую дату торгов — 28 сентября.

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