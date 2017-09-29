Приморье заняло второе место в рейтинге по числу иномарок
Доля иностранных машин в Приморском крае составляет 93,6%
Доля иностранных машин в Приморском крае составляет 93,6%
Владивосток, 29 сентября, PrimaMedia.
Аналитическое агентство «Автостат» составило список из 10
Как отмечают аналитики агентства «Автостат», Приморье и Калининградская область являются анклавами иномарок, поскольку сюда долгое время осуществлялся ввоз подержанных машин из Европы (в Калининградскую область) и Японии (в Приморье). Это обстоятельство серьезно повлияло на структуру местных автопарков.
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Большое число дальневосточных регионов в рейтинге эксперты объяснили территориальным соседством с Японией. А вот наличие Москвы и
Меньше всего иномарок аналитики насчитали в Дагестане, Чечне, Ингушетии,
«Всего на середину нынешнего года в России насчитывается более 25 млн машин зарубежного производства. Это соответствует 60% от всего парка легковых автомобилей в стране», — отмечается в сообщении агентства «Автостат».