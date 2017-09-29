Приморье заняло второе место в рейтинге по числу иномарок

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 сентября, PrimaMedia.

Аналитическое агентство «Автостат» составило список из 10 регионов-лидеров по количеству иномарок. Первое место заняла Калининградская область. Доля таких автомобилей здесь составляет 95,5%. На втором месте оказался Приморский край (93,6%). Тройку лидеров замыкает Сахалинская область с 91,3%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».

Как отмечают аналитики агентства «Автостат», Приморье и Калининградская область являются анклавами иномарок, поскольку сюда долгое время осуществлялся ввоз подержанных машин из Европы (в Калининградскую область) и Японии (в Приморье). Это обстоятельство серьезно повлияло на структуру местных автопарков.

В список регионов-лидеров по количеству иномарок также вошли Хабаровский край (90,4%), Магаданская область (85,7%), Москва (82%), Еврейская автономная область (81,1%), Санкт-Петербург (80,3%), Амурская область (77%) и Чукотской автономный округ (75,4%).

Большое число дальневосточных регионов в рейтинге эксперты объяснили территориальным соседством с Японией. А вот наличие Москвы и Санкт-Петербурга (доля иномарок здесь превышает 80%) в списке — более высокой средней заработной платой, характерной для столичных регионов.

Меньше всего иномарок аналитики насчитали в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Ульяновской, Оренбургской и Тамбовской областях.