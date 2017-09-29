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03:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Слет православной молодежи устроят в Хабаровске

С 13 по 15 октября в Хабаровске состоится Покровский слет православной молодежи Приамурской митрополии.

Для участников проведут лекции. Их также ждут встречи с интересными гостями, спортивные соревнования и творческие задания. Каждый день будет начинаться с литургии.

Заявки на участие принимаются до 3 октября на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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