Слет православной молодежи устроят в Хабаровске
С 13 по 15 октября в Хабаровске состоится Покровский слет православной молодежи Приамурской митрополии.
С 13 по 15 октября в Хабаровске состоится Покровский слет православной молодежи Приамурской митрополии.
Для участников проведут лекции. Их также ждут встречи с интересными гостями, спортивные соревнования и творческие задания. Каждый день будет начинаться с литургии.
Заявки на участие принимаются до 3 октября на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на