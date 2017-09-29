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07:26 (мск), источник: Kazinform

Сильные ветры и туманы ожидаются на большей части Казахстана


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей территории республики 29 сентября с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки, на юге ночью, на большей части в горах, сильные осадки, лишь на западе, юго-западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

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Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 56% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей территории республики 29 сентября с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки, на юге ночью, на большей части в горах, сильные осадки, лишь на западе, юго-западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет..

Местами по республике ожидается усиление ветра. На севере, юге и центре республики местами — туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с, в Южно-Казахстанской области — туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Костанайской области местами усилится ветер 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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