Сильные ветры и туманы ожидаются на большей части Казахстана



АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей территории республики 29 сентября с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки, на юге ночью, на большей части в горах, сильные осадки, лишь на западе, юго-западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

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