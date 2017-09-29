Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Лучшие снимки Cassini
04:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Ко Дню края в Хабаровске высадят более двух тысяч деревьев

Больше всего саженцев специалисты заготовили для Индустриального и Железнодорожного районов города.

Ко Дню края специалисты Горзеленстроя высадят в Хабаровске 2 128 деревьев. Рябины, клены, ели, дубы, сосны и лиственницы появятся на улицах и в скверах города. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк.

«Всего в этом году мы планировали высадить три тысячи саженцев. Весной высадили 800 штук, осенью планируем высадить 2 128 штук. Собираемся завершить все посадки до 20 октября — ко Дню края», — отметил Виталий Колтанюк.

По его словам, 800 деревьев высадят в Железнодорожном районе города, 100 — в Краснофлотском районе. Около тысячи новых деревьев появится в Индустриальном районе Хабаровска, 200 — в Центральном, 50 — в Кировском.

Виталий Колтанюк добавил, что с улиц уже начали убирать цветы.

«В первую очередь убираем те цветочные композиции, которые уже имеют неприглядный вид. По мере их увядания мы будем анализировать, по необходимости будем их убирать. Мы планируем завершить эти работы до 15 октября», — сказал замначальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ко Дню края в Хабаровске высадят более двух тысяч деревьев
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
РФ предложила США координировать действия в Сирии
Кому и почему прощает долги Россия
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь