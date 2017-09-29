Ко Дню края в Хабаровске высадят более двух тысяч деревьев

Ко Дню края специалисты Горзеленстроя высадят в Хабаровске 2 128 деревьев. Рябины, клены, ели, дубы, сосны и лиственницы появятся на улицах и в скверах города. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк.

«Всего в этом году мы планировали высадить три тысячи саженцев. Весной высадили 800 штук, осенью планируем высадить 2 128 штук. Собираемся завершить все посадки до 20 октября — ко Дню края», — отметил Виталий Колтанюк.

По его словам, 800 деревьев высадят в Железнодорожном районе города, 100 — в Краснофлотском районе. Около тысячи новых деревьев появится в Индустриальном районе Хабаровска, 200 — в Центральном, 50 — в Кировском.

Виталий Колтанюк добавил, что с улиц уже начали убирать цветы.