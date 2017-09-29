Ко Дню края в Хабаровске высадят более двух тысяч деревьев
Больше всего саженцев специалисты заготовили для Индустриального и Железнодорожного районов города.
Больше всего саженцев специалисты заготовили для Индустриального и Железнодорожного районов города.
Ко Дню края специалисты Горзеленстроя высадят в Хабаровске 2 128 деревьев. Рябины, клены, ели, дубы, сосны и лиственницы появятся на улицах и в скверах города. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк.
«Всего в этом году мы планировали высадить три тысячи саженцев. Весной высадили 800 штук, осенью планируем высадить 2 128 штук. Собираемся завершить все посадки до 20 октября — ко Дню края», — отметил Виталий Колтанюк.
По его словам, 800 деревьев высадят в Железнодорожном районе города, 100 — в Краснофлотском районе. Около тысячи новых деревьев появится в Индустриальном районе Хабаровска, 200 — в Центральном, 50 — в Кировском.
Виталий Колтанюк добавил, что с улиц уже начали убирать цветы.
«В первую очередь убираем те цветочные композиции, которые уже имеют неприглядный вид. По мере их увядания мы будем анализировать, по необходимости будем их убирать. Мы планируем завершить эти работы до 15 октября», — сказал замначальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города.