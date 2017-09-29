29 сентября в Челябинске воздух прогреется до +7 градусов
Сегодня, 29 сентября, в Челябинске ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, сообщают в городском гидрометцентре.
Сегодня, 29 сентября, в Челябинске ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, сообщают в городском гидрометцентре.
Днем воздух прогреется до +5,+7 градусов, ночью 0,+2. Ветер западный 4−9 м/с.
Сегодня по народному календарю день Ефимия. Чем теплее и суше будет на Ефимию, тем позднее наступит зима.