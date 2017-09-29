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07:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

29 сентября в Челябинске воздух прогреется до +7 градусов

Сегодня, 29 сентября, в Челябинске ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, сообщают в городском гидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 56% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Днем воздух прогреется до +5,+7 градусов, ночью 0,+2. Ветер западный 4−9 м/с.

Сегодня по народному календарю день Ефимия. Чем теплее и суше будет на Ефимию, тем позднее наступит зима.

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