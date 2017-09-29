Собакам пропишут правила в Хабаровском крае

В Хабаровском крае разработаны новые типовые правила благоустройства поселений. До конца года в каждом из них планируется утвердить свои регламенты.



О том, что предполагают новые правила, ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.



— В соответствии с новыми методическими рекомендациями Минстроя России правила благоустройства должны быть у всех поселений с численностью более тысячи человек. Чтобы помочь им, мы предложили свой типовой проект правил, который можно взять за основу.



В обновленных правилах большое внимание уделено обустройству безбарьерной среды для инвалидов. Люди с ограниченными физическими возможностями, передвигаясь по улицам, паркам и скверам, не должны испытывать каких-либо неудобств. То есть теперь все общественное пространство должно быть оборудовано средствами для людей с проблемами здоровья, без этих вещей проект благоустройства принят не будет.

Еще один момент — места для выгула собак. Сейчас все гуляют со своими питомцами, где захотят, пренебрегая элементарными правилами человеческого общежития. В новых документах еще раз пропишут порядок выгула. А также в административном кодексе появится новая статья за его нарушение. Кроме того, в правилах благоустройства предусмотрены вообще новые позиции, которые раньше вообще не учитывались. Речь в частности идет о порядке обращения с твердыми коммунальными отходами, и о принципах содержания прилегающих к жилым домам земельных участках. Будут пункты об организации пешеходных маршрутов и тротуаров, о формах участия граждан в благоустройстве территорий и многое другое.



Перед утверждением новые правила обязательно пройдут публичные обсуждения. Высказаться может каждый до 1 ноября нынешнего года.