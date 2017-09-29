Приморцы будут работать на дальневосточных гектарах за еду

Источник: AP 2017

Как рассказал Денис Кузин, заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, получатель «дальневосточного гектара» имеет возможность не работать на нем лично.

«Оформив землю себе в пользование, вы отвечаете за ее освоение и надлежащее использование перед государством, выбираете вид деятельности и заполняете декларацию, но технически сможете, заключив договор, пригласить сторонних людей, фермеров или организации обрабатывать участок. Получателю гектара необходимо будет только контролировать нанятых людей или организацию в целях исполнения договора и требований земельного и лесного законодательства. Например, исполнитель будет заниматься сельским хозяйством, собирать и реализовывать урожай в интересах получателя гектара, при этом оставляя часть урожая себе за работу,» — пояснил Денис Кузин.