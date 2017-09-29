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05:59 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцы будут работать на дальневосточных гектарах за еду

Новый продукт под названием «Инвестиционный гектар» разрабатывает агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Этот проект можно назвать дистанционным бизнесом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Источник: AP 2017

Как рассказал Денис Кузин, заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, получатель «дальневосточного гектара» имеет возможность не работать на нем лично.

«Оформив землю себе в пользование, вы отвечаете за ее освоение и надлежащее использование перед государством, выбираете вид деятельности и заполняете декларацию, но технически сможете, заключив договор, пригласить сторонних людей, фермеров или организации обрабатывать участок. Получателю гектара необходимо будет только контролировать нанятых людей или организацию в целях исполнения договора и требований земельного и лесного законодательства. Например, исполнитель будет заниматься сельским хозяйством, собирать и реализовывать урожай в интересах получателя гектара, при этом оставляя часть урожая себе за работу,» — пояснил Денис Кузин.

«Те, кто не может переехать на Дальний Восток сразу, могут получать «гектары» компактно, допустим, под то же сельское хозяйство и нанимать на подряд какую-то компанию или ближайшего фермера для обработки земли. Таким образом, они пользуются бесплатным правом пользоваться землей, при этом получая доход, в этом суть понятия «инвестиционный гектар», — рассказал Денис Кузин.

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