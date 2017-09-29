360 кг опасных слив не попали на прилавки в Приморье

Партия продуктов весом 9 тонн прибыла из Китая в Приморье. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в 364 кг слив был обнаружен карантинный для Российской Федерации вредитель растений, которым является восточная плодожорка. Партия небезопасной растительной продукции возвращена обратно в Китай.