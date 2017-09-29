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05:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край занимает третье место в России по количеству электромобилей

Всего в крае на учет поставлено 74 электрокара.

Хабаровск, 29 сентября, AmurMedia.

Около 1,1 тысячи электромобилей, по данным агентства «Автостат», насчитывается в России по состоянию на 1 июля 2017 года. При этом владельцы трети всех электромобилей в РФ проживают в столичном регионе (367 штук). На втором месте находится Приморский край со 192 электрокарами, а приверженность автомобилистов Хабаровского края к экологически чистому транспорту позволило региону занять третье место, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеканал «360».

В Хабаровском крае поставлено на учет 74 электрических транспортных средства, в Краснодарском крае — 67, в Самарской области и Санкт-Петербурге — по 51, в Иркутской области — 26, в Ставропольском крае — 25. На долю остальных регионов приходится менее 20 экземпляров.

Стоит отметить, что большим разнообразием парк электрических транспортных средств при этом не отличается — он представлен всего семью моделями.

Почти половина российских электромобилей это — Nissan Leaf. Таких машин у россиян — 508 штук (45%). На втором месте — Mitsubishi i-MiEV в количестве 271 единицы (24%). В тройке лидеров оказалась и Tesla Model S — 181 экземпляр (16%).

Российскую LADA Ellada купили в количестве 93 штук. Tesla Model X продано 34 экземпляра; Renault Twizy — 26, BMW i3 — восемь.

Напомним, в России приступили к разработке программы поддержки системы электрического транспорта. Поручение о создании списка необходимых для этого мер премьер-министр Дмитрий Медведев направил профильным ведомствам. Среди предложений есть и ограничение на использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в курортных городах и мегаполисах с населением более 1 млн человек.

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