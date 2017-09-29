Парк «Зеленый остров» в Омске превращается в свалку мусора
Фото появились в соцсети и уже набрали более 10 тысяч просмотров.
Фото появились в соцсети и уже набрали более 10 тысяч просмотров.
В четверг, 29 сентября, в группе «Омск ВК» соцсети ВКонтакте появилось сообщение, подкрепленное фото, которое взбудоражило подписчиков.
Неравнодушный омич запечатлел у территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» огромную свалку мусора. Он посетовал на нежелание коммунальщиков выполнять свою работу.
Станислав Колесников:
— Такая вот картина на Зеленом острове! И это парковая зона! Из серии, как коммунальщики выполняют свою работу.
Подписчики группы высказали свое мнение. Так, некоторые предположили, что свалка относится скорее к коттеджному поселку и мусор появился всего за день. А так как коммунальщики вывозят мусор только по определенным дням, то в ближайшее время эта куча исчезнет.
Как заявила одна из подписчиц группы, такое можно увидеть только в Омске и заверила, что такого не бывает в Тюмени, Кемерово и в Новосибирске.
В любом случае подобная свалка, даже рядом с парковой зоной, не улучшает настроение отдыхающим.