Парк «Зеленый остров» в Омске превращается в свалку мусора

В четверг, 29 сентября, в группе «Омск ВК» соцсети ВКонтакте появилось сообщение, подкрепленное фото, которое взбудоражило подписчиков.

Неравнодушный омич запечатлел у территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» огромную свалку мусора. Он посетовал на нежелание коммунальщиков выполнять свою работу.

Станислав Колесников:

— Такая вот картина на Зеленом острове! И это парковая зона! Из серии, как коммунальщики выполняют свою работу.

Подписчики группы высказали свое мнение. Так, некоторые предположили, что свалка относится скорее к коттеджному поселку и мусор появился всего за день. А так как коммунальщики вывозят мусор только по определенным дням, то в ближайшее время эта куча исчезнет.

<div id="vk_post_-50738246_1895916"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-50738246_1895916", -50738246, 1895916, 'auIP1BQPOO7L9Qju2akHpI5n7VQU')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как заявила одна из подписчиц группы, такое можно увидеть только в Омске и заверила, что такого не бывает в Тюмени, Кемерово и в Новосибирске.