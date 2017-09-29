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07:22 (мск), источник: Om1.ru

Парк «Зеленый остров» в Омске превращается в свалку мусора

Фото появились в соцсети и уже набрали более 10 тысяч просмотров.

В четверг, 29 сентября, в группе «Омск ВК» соцсети ВКонтакте появилось сообщение, подкрепленное фото, которое взбудоражило подписчиков.

Неравнодушный омич запечатлел у территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» огромную свалку мусора. Он посетовал на нежелание коммунальщиков выполнять свою работу.

Станислав Колесников:

— Такая вот картина на Зеленом острове! И это парковая зона! Из серии, как коммунальщики выполняют свою работу.

Подписчики группы высказали свое мнение. Так, некоторые предположили, что свалка относится скорее к коттеджному поселку и мусор появился всего за день. А так как коммунальщики вывозят мусор только по определенным дням, то в ближайшее время эта куча исчезнет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как заявила одна из подписчиц группы, такое можно увидеть только в Омске и заверила, что такого не бывает в Тюмени, Кемерово и в Новосибирске.

В любом случае подобная свалка, даже рядом с парковой зоной, не улучшает настроение отдыхающим.

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