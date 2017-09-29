Восемнадцать стобалльников из Хабаровского края поступили в местные вузы
В этом году максимальный результат на ЕГЭ в регионе получили 55 школьников.
В этом году максимальный результат на ЕГЭ в регионе получили 55 школьников.
Восемнадцать
По информации министерства образования и науки региона, 100 баллов на ЕГЭ в этом году получили 55 жителей Хабаровского края. Четверо из них будут учиться в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, по одному — в Хабаровском государственном университете экономики и права,
Одиннадцать стобалльников поступили в ТОГУ. Среди первокурсников есть выпускники из Амурска и села Дружба. Отличники выбрали такие направления подготовки, как лингвистика, педагогическое образование, зарубежное регионоведение, реклама и связи с общественностью, информационные системы и технологии, нефтегазовое дело,
В ТОГУ также будут учиться стобалльники из Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и Приморского края.