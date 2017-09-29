Восемнадцать стобалльников из Хабаровского края поступили в местные вузы

Источник: РИА "Новости"

Восемнадцать выпускников-стобалльников из Хабаровского края будут учиться в местных вузах. Одиннадцать из них выбрали Тихоокеанский государственный университет, сообщает портал «Губерния».

По информации министерства образования и науки региона, 100 баллов на ЕГЭ в этом году получили 55 жителей Хабаровского края. Четверо из них будут учиться в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, по одному — в Хабаровском государственном университете экономики и права, Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете и Дальневосточном институте управления РАНХиГС.

Одиннадцать стобалльников поступили в ТОГУ. Среди первокурсников есть выпускники из Амурска и села Дружба. Отличники выбрали такие направления подготовки, как лингвистика, педагогическое образование, зарубежное регионоведение, реклама и связи с общественностью, информационные системы и технологии, нефтегазовое дело, бизнес-информатика, дизайн архитектурной среды, менеджмент и филология.