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05:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Восемнадцать стобалльников из Хабаровского края поступили в местные вузы

В этом году максимальный результат на ЕГЭ в регионе получили 55 школьников.

Источник: РИА "Новости"

Восемнадцать выпускников-стобалльников из Хабаровского края будут учиться в местных вузах. Одиннадцать из них выбрали Тихоокеанский государственный университет, сообщает портал «Губерния».

По информации министерства образования и науки региона, 100 баллов на ЕГЭ в этом году получили 55 жителей Хабаровского края. Четверо из них будут учиться в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, по одному — в Хабаровском государственном университете экономики и права, Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете и Дальневосточном институте управления РАНХиГС.

Одиннадцать стобалльников поступили в ТОГУ. Среди первокурсников есть выпускники из Амурска и села Дружба. Отличники выбрали такие направления подготовки, как лингвистика, педагогическое образование, зарубежное регионоведение, реклама и связи с общественностью, информационные системы и технологии, нефтегазовое дело, бизнес-информатика, дизайн архитектурной среды, менеджмент и филология.

В ТОГУ также будут учиться стобалльники из Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и Приморского края.

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