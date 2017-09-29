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05:34 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске раздали квартиры, премии и высокие звания учителям

Потом педагоги спели песни Авраама Руссо.

Источник: Восток Медиа

Хабаровские власти выразили благодарность педагогическому «батальону» города и края на традиционном празднике «День Учителя» в спортивно-зрелищном комплексе Платинум Арена. За подвиги в учительском деле лучших наградили ценными подарками и концертом известного артиста — Авраама Руссо.

Для некоторых этот праздник стал решением жилищного вопроса. Администрация Хабаровска оценила заслуги учителей и вручила 15-ти педагогическим семьям ключи от служебных квартир. Также ряд педагогов получили звание заслуженного учителя России и денежное вознаграждение размером 20 тысяч рублей.

«Сложно оценить ваш вклад в развитие страны. Хотя мы прекрасно понимаем, что от вашей отдачи и профессионализма, от понимания процессов, происходящих в нашей стране, во многом зависит формирование нашего будущего поколения», — заявил со сцены председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Государственные деятели вспомнили успешные проекты, реализованные в крае, которые получили признание далеко за его пределами.

«Хабаровск — один из престижных и известных городов, которые развиваются и достигают успехов, благодаря тому, что ваши выпускники, что вы, наставники, делаете очень много для этого», — отметил председатель городской думы Сергей Савков.

По словам Александра Соколова не менее половины городского бюджета расходуется на образование, что даёт определённые результаты.

«С каждым годом показатели с ЕГЭ, показатели коллективов школ растут. Показатели школ Хабаровска заметны в России», — сообщил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Аврамм Руссо вдохновил на деятельность в течение текущего учебного года собравшихся отметить профессиональный праздник педагогов. Учителя вспомнили старые песни и познакомились с музыкальными новинками известного исполнителя.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что мэр Хабаровска Александр Соколов провёл приём молодых педагогов. Каждый из приглашённых на «Педагогический дебют-2017» получил планшетный компьютер и наставления от возрастных коллег.

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