Владивостокские ученые разрабатывают вакцины нового поколения

Ученые ДВФУ разработали наночастицы тубулярных иммуностимулирующих комплексов (ТИ-комплексов) для создания вакцин нового поколения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу университета. В основе комплексов — биологически активные соединения из кукумарии и морских водорослей. Полученные наноразмерные трубки содержат антиген микроба, за счет чего имитируют микроорганизмы и эффективно стимулируют иммунитет. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале BioMed Research International.

— Особые свойства ТИ-комплексам придают биологически активные соединения из морских гидробионтов. Так, гликолипид МГДГ из морских водорослей содержит высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают иммуномодулирующими свойствами. Ультранизкие дозы веществ из кукумарии стимулируют клеточный и гуморальный иммунитет, — сказала профессор кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии ШЕН ДВФУ Нина Санина. Профессор отметила, что ТИ-комплексы более эффективны, чем самые сильные адъюванты (факторы, стимулирующие иммунный ответ), и безопаснее традиционных вакцин.