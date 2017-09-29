Водитель автобуса № 63 пытался скрыться от ГИБДД во время рейда в Иркутске
Документы, подтверждающие право перевозки, у мужчины отсутствовали.
Документы, подтверждающие право перевозки, у мужчины отсутствовали.
Рейды по выявлению нарушений в организации пассажирских перевозок провели в Иркутске. Водитель маршрутки № 63 попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Однако через несколько км мужчина был задержан. После остановки водитель стал отрицать факт перевозки пассажиров, поскольку автобус № 63 не зарегистрирован в Реестре городских маршрутов, соответственно, у перевозчика нет никаких документов, подтверждающих право перевозки по этой схеме. Штраф за такое нарушение для юридических лиц достигает 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщили в
«Наиболее серьезными нарушениями в области пассажирских перевозок являются осуществление деятельности без карт маршрутов, без договора с администрацией, а также перевозка пассажиров без лицензии. За такое нарушение штраф может достигать уже 500 тысяч для юридических лиц. У нас в городе до сих пор пытаются работать несколько перевозчиков без договоров с администрацией — это ООО “Пантера”, ООО “Бригада” и ИП Лавриненко», — рассказал начальник управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов.
В ходе рейдов проверяются санитарное состояние пассажирского транспорта на линии. По нормативам автобус необходимо мыть хотя бы раз в день снаружи и обязательно проводить влажную уборку внутри салона. Перевозчики отмечают, что для соответствия этому нормативу, необходимо увеличить количество моек для крупногабаритного транспорта в Иркутске — сейчас их только две, не считая комплексов на муниципальных предприятиях. Администрация города Иркутска обещала оказать содействие перевозчикам в этом вопросе.
«Работа по улучшению качества транспортного обслуживания, в том числе, частными предприятиями, у нас ведется давно. Мы готовы оказывать любую возможную помощь перевозчикам, которые соблюдают федеральный закон о пассажирских перевозках. Недавно Президент России Владимир Путин обозначил основные направления по развитию пассажирских перевозок. В первую очередь это то, что современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров. В настоящий момент по всем направлениям, обозначенным президентом, в городе ведется работа. Это и обновление автобусов, и внедрение безналичной оплаты в общественном транспорте, и контроль над деятельностью перевозчиков», — отметила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.
Чиновники администрации объясняют такую колоссальную задержку тем, что в 2015 году в управлении транспорта, ответственном за данную сферу, работали совсем другие люди.
Перевозчиков на 10 городских маршрутов планируется определить по итогам конкурсов до конца 2017 года. Еще 11 маршрутов будут разыграны в течение 2018 года. Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов на встрече с руководителями предприятий, занимающихся организацией пассажирских перевозок. Он отметил, что в конкурсах могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых соответствует требованиям действующего законодательства. При этом Булат Тугутов заявил, что будет пресекаться деятельность перевозчиков, которые систематически нарушают требования закона. Так, по маршрутам № 4с и 11к, которые обслуживались ООО «Бригада», расторгнуты договоры и прекращено действие выданных карт
Водители муниципальных маршрутов обратились к президенту России Владимиру Путину с заявлением, что администрация Иркутска начала зачистку