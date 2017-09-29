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05:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель автобуса № 63 пытался скрыться от ГИБДД во время рейда в Иркутске

Документы, подтверждающие право перевозки, у мужчины отсутствовали.

Источник: IrkutskMedia.ru

Рейды по выявлению нарушений в организации пассажирских перевозок провели в Иркутске. Водитель маршрутки № 63 попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Однако через несколько км мужчина был задержан. После остановки водитель стал отрицать факт перевозки пассажиров, поскольку автобус № 63 не зарегистрирован в Реестре городских маршрутов, соответственно, у перевозчика нет никаких документов, подтверждающих право перевозки по этой схеме. Штраф за такое нарушение для юридических лиц достигает 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

«Наиболее серьезными нарушениями в области пассажирских перевозок являются осуществление деятельности без карт маршрутов, без договора с администрацией, а также перевозка пассажиров без лицензии. За такое нарушение штраф может достигать уже 500 тысяч для юридических лиц. У нас в городе до сих пор пытаются работать несколько перевозчиков без договоров с администрацией — это ООО “Пантера”, ООО “Бригада” и ИП Лавриненко», — рассказал начальник управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов.

По словам сотрудников ГИБДД, регулярные рейды дают ощутимые результаты — в этом году ни разу за рулем пассажирского транспорта не был пойман водитель в наркотическом или алкогольном опьянении. Все транспортные предприятия, работающие в соответствии с законом, уделяют необходимое внимание вопросу предрейсового осмотра своего персонала.

В ходе рейдов проверяются санитарное состояние пассажирского транспорта на линии. По нормативам автобус необходимо мыть хотя бы раз в день снаружи и обязательно проводить влажную уборку внутри салона. Перевозчики отмечают, что для соответствия этому нормативу, необходимо увеличить количество моек для крупногабаритного транспорта в Иркутске — сейчас их только две, не считая комплексов на муниципальных предприятиях. Администрация города Иркутска обещала оказать содействие перевозчикам в этом вопросе.

«Работа по улучшению качества транспортного обслуживания, в том числе, частными предприятиями, у нас ведется давно. Мы готовы оказывать любую возможную помощь перевозчикам, которые соблюдают федеральный закон о пассажирских перевозках. Недавно Президент России Владимир Путин обозначил основные направления по развитию пассажирских перевозок. В первую очередь это то, что современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров. В настоящий момент по всем направлениям, обозначенным президентом, в городе ведется работа. Это и обновление автобусов, и внедрение безналичной оплаты в общественном транспорте, и контроль над деятельностью перевозчиков», — отметила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

Напомним, что три частных городских перевозчика подали жалобы в прокуратуру и мэрию Иркутска. ИП Садков, ИП Черепанов и ООО «Бригада» с 2015 года не могут получить карты маршрутов, которые администрация обязана выдать частным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки, в соответствии с федеральным законом 220-ФЗ. Власти имеют право не выдавать карты маршрутов тем или иным перевозчикам, но только сопровождая отказ мотивировкой, которую администрация также не предоставила.

Чиновники администрации объясняют такую колоссальную задержку тем, что в 2015 году в управлении транспорта, ответственном за данную сферу, работали совсем другие люди.

Перевозчиков на 10 городских маршрутов планируется определить по итогам конкурсов до конца 2017 года. Еще 11 маршрутов будут разыграны в течение 2018 года. Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов на встрече с руководителями предприятий, занимающихся организацией пассажирских перевозок. Он отметил, что в конкурсах могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых соответствует требованиям действующего законодательства. При этом Булат Тугутов заявил, что будет пресекаться деятельность перевозчиков, которые систематически нарушают требования закона. Так, по маршрутам № 4с и 11к, которые обслуживались ООО «Бригада», расторгнуты договоры и прекращено действие выданных карт из-за систематического неисполнения условий договора. Напомним, именно этот перевозчик в начале сентября написал заявление в прокуратуру на бездействие муниципальных властей.

Водители муниципальных маршрутов обратились к президенту России Владимиру Путину с заявлением, что администрация Иркутска начала зачистку компаний-перевозчиков.

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