На выходных в Красноярске ожидается снег с дождем

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается прохладная погода, по ночам возможны осадки в виде снега. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 29 сентября, ожидается похолодание до +3°C. Днем возможно небольшое потепление до +6°C. Днем в городе ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 2 м/с.

В субботу, 30 сентября, также ожидаются осадки — ночью в виде снега, днем в виде дождя. В первой половине дня столбики термометров будут колебаться около отметки +3°С. Скорость западного ветра будет составлять 4 м/с.