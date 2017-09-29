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05:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных в Красноярске ожидается снег с дождем

1 октября в Красноярске температура воздуха утром составит +4°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 43% 760 мм рт. ст. 4 м/с

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается прохладная погода, по ночам возможны осадки в виде снега. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 29 сентября, ожидается похолодание до +3°C. Днем возможно небольшое потепление до +6°C. Днем в городе ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 2 м/с.

В субботу, 30 сентября, также ожидаются осадки — ночью в виде снега, днем в виде дождя. В первой половине дня столбики термометров будут колебаться около отметки +3°С. Скорость западного ветра будет составлять 4 м/с.

В воскресенье, 1 октября, в Красноярске температура воздуха утром составит +4°C. Днем — до +7°С, а вечером — до +3°C. Синоптики прогнозируют дождь со снегом. Ветер юго-западный до 4 м/с.

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