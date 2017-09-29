История выселяемой на улицу приморской семьи дошла до Госдумы и МВД
За бывшего полицейского, его жену и детей вступились серьёзные люди из Находки и Москвы.
За бывшего полицейского, его жену и детей вступились серьёзные люди из Находки и Москвы.
В Находке получила продолжение скандальная история выселения многодетной семьи бывшего полицейского из ведомственной квартиры. Помочь семье Крапивиных пытаются депутаты Государственной думы, члены общественного совета при городском отделе МВД, представители общественной организации «Надежда» и журналисты, информирует РИА «Восток-Медиа».
На этой неделе в адрес руководителя департамента по
«Мы считаем, что этих людей государство просто делает бомжами. Когда суд выносил решение по выселению Крапивиных, судья совершенно не учёл того момента, что другого жилья у этой семьи нет. Мы направили обращение в общественный совет при МВД России и лично адвокату Анатолию Кучерене и надеемся на его помощь. Сегодня мы изучаем возможность обращения по этому делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель краевой общественной организации содействия защите прав человека и культурного наследия «Надежда» Артём Трембовлев.
«Считаю, что мы должны обращаться даже не к местной власти. Ведь по закону, к сожалению, здесь всё правильно сделано. Мы должны писать в Государственную думу и именно там добиваться изменения законодательства, которое сегодня позволяет забрать жильё у человека, отдавшего больше 25 лет работе в правоохранительных органах, — прокомментировал ситуацию член общественного совета при ОМВД, депутат думы Находки Эльсевар Габибов. — Крапивины ─ не единственная семья бывших полицейских, у кого забирают жильё. Я как депутат занимался подобным вопросом два года назад. До сих пор люди в подвешенном состоянии: проиграли все суды, с ужасом ждут выселения».
Пока депутаты и общественники изучают все возможности помощи многодетной семье
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 20 сентября за помощью к журналистам Приморья обратилась жена бывшего работника полиции, ушедшего на пенсию по состояния здоровья. Оксана Крапивина рассказала, что их семью с тремя детьми (двое из которых — несовершеннолетние) выселяют из ведомственной квартиры в посёлке Врангель Находкинского городского округа практически на улицу по решению суда.