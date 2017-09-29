История выселяемой на улицу приморской семьи дошла до Госдумы и МВД

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В Находке получила продолжение скандальная история выселения многодетной семьи бывшего полицейского из ведомственной квартиры. Помочь семье Крапивиных пытаются депутаты Государственной думы, члены общественного совета при городском отделе МВД, представители общественной организации «Надежда» и журналисты, информирует РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе в адрес руководителя департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению министерства внутренних дел РФ Ольги Соленовой поступил официальный запрос от депутата Государственной думы Алексея Корниенко по поводу ситуации с выселением многодетной семьи экс-полицейского Сергея Крапивина из ведомственной квартиры в посёлке Врангель. Депутат просит рассмотреть вопрос жилищного обеспечения семьи бывшего участкового Находки. Свои запросы в адрес местной власти также направили представители общественности.

«Мы считаем, что этих людей государство просто делает бомжами. Когда суд выносил решение по выселению Крапивиных, судья совершенно не учёл того момента, что другого жилья у этой семьи нет. Мы направили обращение в общественный совет при МВД России и лично адвокату Анатолию Кучерене и надеемся на его помощь. Сегодня мы изучаем возможность обращения по этому делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель краевой общественной организации содействия защите прав человека и культурного наследия «Надежда» Артём Трембовлев.

Вопрос помощи семье Крапивиных поднимался и на последнем заседании общественного совета при отделе МВД Находки. Общественники и ветераны органов намерены подготовить обращения к местной власти по поводу предоставления жилья семье бывшего работника полиции.

«Считаю, что мы должны обращаться даже не к местной власти. Ведь по закону, к сожалению, здесь всё правильно сделано. Мы должны писать в Государственную думу и именно там добиваться изменения законодательства, которое сегодня позволяет забрать жильё у человека, отдавшего больше 25 лет работе в правоохранительных органах, — прокомментировал ситуацию член общественного совета при ОМВД, депутат думы Находки Эльсевар Габибов. — Крапивины ─ не единственная семья бывших полицейских, у кого забирают жильё. Я как депутат занимался подобным вопросом два года назад. До сих пор люди в подвешенном состоянии: проиграли все суды, с ужасом ждут выселения».

Пока депутаты и общественники изучают все возможности помощи многодетной семье экс-полицейского, процедура выселения не начинается.