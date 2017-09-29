Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Лучшие снимки Cassini
06:23 (мск), источник: Восток Медиа

История выселяемой на улицу приморской семьи дошла до Госдумы и МВД

За бывшего полицейского, его жену и детей вступились серьёзные люди из Находки и Москвы.

Источник: Reuters

В Находке получила продолжение скандальная история выселения многодетной семьи бывшего полицейского из ведомственной квартиры. Помочь семье Крапивиных пытаются депутаты Государственной думы, члены общественного совета при городском отделе МВД, представители общественной организации «Надежда» и журналисты, информирует РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе в адрес руководителя департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению министерства внутренних дел РФ Ольги Соленовой поступил официальный запрос от депутата Государственной думы Алексея Корниенко по поводу ситуации с выселением многодетной семьи экс-полицейского Сергея Крапивина из ведомственной квартиры в посёлке Врангель. Депутат просит рассмотреть вопрос жилищного обеспечения семьи бывшего участкового Находки. Свои запросы в адрес местной власти также направили представители общественности.

«Мы считаем, что этих людей государство просто делает бомжами. Когда суд выносил решение по выселению Крапивиных, судья совершенно не учёл того момента, что другого жилья у этой семьи нет. Мы направили обращение в общественный совет при МВД России и лично адвокату Анатолию Кучерене и надеемся на его помощь. Сегодня мы изучаем возможность обращения по этому делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель краевой общественной организации содействия защите прав человека и культурного наследия «Надежда» Артём Трембовлев.

Вопрос помощи семье Крапивиных поднимался и на последнем заседании общественного совета при отделе МВД Находки. Общественники и ветераны органов намерены подготовить обращения к местной власти по поводу предоставления жилья семье бывшего работника полиции.

«Считаю, что мы должны обращаться даже не к местной власти. Ведь по закону, к сожалению, здесь всё правильно сделано. Мы должны писать в Государственную думу и именно там добиваться изменения законодательства, которое сегодня позволяет забрать жильё у человека, отдавшего больше 25 лет работе в правоохранительных органах, — прокомментировал ситуацию член общественного совета при ОМВД, депутат думы Находки Эльсевар Габибов. — Крапивины ─ не единственная семья бывших полицейских, у кого забирают жильё. Я как депутат занимался подобным вопросом два года назад. До сих пор люди в подвешенном состоянии: проиграли все суды, с ужасом ждут выселения».

Пока депутаты и общественники изучают все возможности помощи многодетной семье экс-полицейского, процедура выселения не начинается.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 20 сентября за помощью к журналистам Приморья обратилась жена бывшего работника полиции, ушедшего на пенсию по состояния здоровья. Оксана Крапивина рассказала, что их семью с тремя детьми (двое из которых — несовершеннолетние) выселяют из ведомственной квартиры в посёлке Врангель Находкинского городского округа практически на улицу по решению суда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Приморский суд не выпустил мэра Дальнегорска из-под ареста
Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» начал возводить свиноводческий комплекс
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь