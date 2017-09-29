Виртуальный филиал Русского музея открылся в Иркутске
Виртуальный филиал Русского музея открылся 28 сентября 2017 года на базе Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва.
Виртуальный филиал Русского музея открылся 28 сентября 2017 года на базе Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва.
Виртуальный филиал — это большая образовательная программа, серьезный ресурс, который позволит работать с самой разной аудиторией, заявила на открытии директор художественного музея Наталья Сысоева.
Открытие филиала стало возможным благодаря тому, что в 2016 году правительство Иркутской области и правительство
Как пояснил в видеообращении директор Русского музея Владимир Гусев, каждый созданный электронный филиал музея неповторим, поскольку в нем присутствуют свои программы, связанные с историей конкретного региона, в котором он находится. Будет такая и в Иркутской области.
«Увидеть сокровища Русского музея удается далеко не каждому. Конечно, лучше увидеть произведения искусства воочию, но не у всех есть возможность поехать в
Виртуальный филиал позволит иркутянам ознакомиться с экспозицией музея и его фондами, с историческим центром
Мультимедиатехнологии позволяют в хорошем качестве снимать каждое изображение, дают возможность посетителю рассмотреть мельчайшие детали полотен, которые видят только реставраторы, заглянуть в закулисье музея, понаблюдать за процессом установления подлинности того или иного произведения. Конечная цель виртуальный филиалов, по признанию специалистов Русского музея — все же вывести посетителей из виртуального в реальный мир музеев, вызвать интерес к произведениям искусства.
Виртуальный филиал Русского музея в Иркутске открыт с 29 сентября. Цена билета — 150 рублей для взрослого, для пенсионеров — 70 рублей, для дошкольников — 50. С 29 октября по 12 ноября посещение филиала будет бесплатным.