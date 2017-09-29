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06:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Виртуальный филиал Русского музея открылся в Иркутске

Виртуальный филиал Русского музея открылся 28 сентября 2017 года на базе Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва.

Виртуальный филиал — это большая образовательная программа, серьезный ресурс, который позволит работать с самой разной аудиторией, заявила на открытии директор художественного музея Наталья Сысоева.

Открытие филиала стало возможным благодаря тому, что в 2016 году правительство Иркутской области и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве на Санкт-Петербургском культурном форуме. Иркутский виртуальный филиал — 200-й по счёту. Ранее филиалы открывались в разных регионах нашей страны, один из филиалов открыт в Антарктиде, несколько подразделений успешно работают за рубежом. Иркутский филиал расположился в усадьбе А. Н. Гиндина по адресу: ул. Свердлова, 16.

Как пояснил в видеообращении директор Русского музея Владимир Гусев, каждый созданный электронный филиал музея неповторим, поскольку в нем присутствуют свои программы, связанные с историей конкретного региона, в котором он находится. Будет такая и в Иркутской области.

«Увидеть сокровища Русского музея удается далеко не каждому. Конечно, лучше увидеть произведения искусства воочию, но не у всех есть возможность поехать в Санкт-Петербург из Иркутской области. Мы также можем показать то, что есть у нас в музее. Наш музей имеет огромную историю, много произведений искусств. Нам есть чем гордиться. Сотрудничество с Русским музеем говорит о том, что в нас видят настоящих партнеров», — подчеркнул губернатор Сергей Левченко.

Виртуальный филиал позволит иркутянам ознакомиться с экспозицией музея и его фондами, с историческим центром Санкт-Петербурга, поскольку подразделения музея располагаются в исторических зданиях в центре северной столицы. Сотни программ виртуального филиала, созданные специалистами высокого класса, позволят научиться обращать внимание на те или иные детали в произведении искусства.

Мультимедиатехнологии позволяют в хорошем качестве снимать каждое изображение, дают возможность посетителю рассмотреть мельчайшие детали полотен, которые видят только реставраторы, заглянуть в закулисье музея, понаблюдать за процессом установления подлинности того или иного произведения. Конечная цель виртуальный филиалов, по признанию специалистов Русского музея — все же вывести посетителей из виртуального в реальный мир музеев, вызвать интерес к произведениям искусства.

Виртуальный филиал Русского музея в Иркутске открыт с 29 сентября. Цена билета — 150 рублей для взрослого, для пенсионеров — 70 рублей, для дошкольников — 50. С 29 октября по 12 ноября посещение филиала будет бесплатным.

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