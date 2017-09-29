Обнаружен эскиз обнаженной Моны Лизы

Сделанный углем портрет известен как «Монна Ванна» (Monna Vanna). Он с 1862 года хранится в Музее Конде в Шантийи близ Парижа и все это время считался работой другого художника. Однако после серии экспертиз, проведенных сотрудниками Лувра, появились основания полагать, что к рисунку приложил руку и сам да Винчи.

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Куратор исследований Матье Делдик (Mathieu Deldicque) отметил, что «Монна Ванна» и «Мона Лиза» практически одинакового размера, также на сходство портретов указывает изображение лица и рук. «Это почти наверняка была подготовка к масляной живописи», — добавил Делдик, говоря о рисунке с обнаженной женщиной.

Сотрудник Лувра Бруно Моттин подтвердил, что «Монна Ванна» была написана в годы жизни да Винчи и отличается очень высоким качеством. Однако, по его словам, часть наброска практически наверняка принадлежит не кисти этого живописца, поскольку сделана правой рукой, а да Винчи был левшой.