Города Иркутской области расширили свои границы на 3,6 тысячи га за последние пять лет

Источник: IrkutskMedia.ru

Города Приангарья увеличили свою площадь на 3,6 тысячи га с 2011 по 2016 годы. Данную территорию заняли жилые и общественно-деловые застройки. Всего за пять лет города России поглотили 350 тысяч га соседних территорий. По информации Минэкономразвития, причиной этому является отток людей из малых населенных пунктов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Власти, увеличивая площади, рассчитывают на дополнительное финансирование из федерального центра, за счет новых земель они также выполняют свои обязательства, например, передают участки многодетным семьям, пишет газета «Известия».

«По данным Росреестра, с 2011 по 2016 годы площадь городов России увеличилась на 4%: с 8,04 до 8,38 млн га. Треть новых городских владений по стране занята застройкой — жилой и общественно-деловой. Жилье занимает 79 тысячи га. Такими территориями больше других регионов приросли города Приморского края (на 8,9 тысячи га), Подмосковья (на 5,6 тысячи га), Иркутской области (на 3,6 тысячи га), Свердловской области (на 3 тысячи га), Чеченской Республики (на 3,1 тысячи га), а также Москва (на 5,3 тысячи га) и Санкт-Петербург (на 3,3 тысячи га). Земли общественно-деловой застройки увеличились на 8% (36 тысячи га)», — говорится в сообщении.

Укрупнение городов происходит из-за роста численности и оттока людей из малых населенных пунктов. Также решение властей субъектов об изменении административно-территориального деления, о присоединении к городам соседних населенных пунктов является причиной расширения территории. Кроме того, включение в городские границы земельных участков сельскохозяйственного назначения, лесного фонда или иных категорий для строительства жилья, промышленных территорий или создания рекреационных зон тоже способствует увеличению площади. Данный способ расширения дает городам перспективу на долгосрочное развитие.

По данным Росреестра, за пять лет площади промышленных земель и территорий под военными объектами практически не изменились. Однако города на 7% приросли сельхозземлями — в их границы вошло 127,9 тысячи га полей. Здесь особенно выделяется Москва — к столице добавилось 77,5 тысячи га земель сельскохозяйственного использования.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская пояснила, что у властей городов постоянно возникает желание расширить границы и включить в них окрестные поселки и деревни.

«Мотивации две: попасть в федеральные программы финансирования и пополнить свои бюджеты за счет вовлечения новых земель в хозяйственный оборот или их перепродажи. Последняя касается только тех городов, где сохранилась активность населения в сфере недвижимости», — сообщила Ирина Ирбитская.

По мнению старшего аналитика КБ «Стрелка» Екатерины Куричевой, изменения муниципальных границ, как правило, инициируются местной властью из-за недостатка свободных земельных ресурсов либо для исполнения обязательств, либо для развития города, в том числе строительства рекреационных и транспортных объектов.

По ее мнению, присоединение новых территорий редко способствует их бурному развитию. В лучшем случае на них можно создать благополучный и современный анклав. Однако в большинстве городов есть много слабо используемых территорий, в том числе бывших промзон. Часто это центральные или близкие к центру районы. Развитие этих территорий в качестве зон смешанного использования также необходимо, полагает Екатерина Куричева.

Ирина Ирбитская, в свою очередь, считает, что жители присоединенных территорий могут как проиграть, так и выиграть от изменения статуса населенного пункта.

«Активные представители населения, которые привыкли решать свои проблемы в тесном общении с местной властью, теряют прежние связи и вынуждены выстраивать новые. Остальная часть горожан зачастую получает новые возможности, так как различные социальные дотации и гарантии обычно более весомы в крупных муниципальных образованиях, чем в мелких», — отметила она.