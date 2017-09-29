Города Иркутской области расширили свои границы на 3,6 тысячи га за последние пять лет
Жилые и
Жилые и
Города Приангарья увеличили свою площадь на 3,6 тысячи га с 2011 по 2016 годы. Данную территорию заняли жилые и
Власти, увеличивая площади, рассчитывают на дополнительное финансирование из федерального центра, за счет новых земель они также выполняют свои обязательства, например, передают участки многодетным семьям, пишет газета «Известия».
«По данным Росреестра, с 2011 по 2016 годы площадь городов России увеличилась на 4%: с 8,04 до 8,38 млн га. Треть новых городских владений по стране занята застройкой — жилой и
Укрупнение городов происходит
Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская пояснила, что у властей городов постоянно возникает желание расширить границы и включить в них окрестные поселки и деревни.
«Мотивации две: попасть в федеральные программы финансирования и пополнить свои бюджеты за счет вовлечения новых земель в хозяйственный оборот или их перепродажи. Последняя касается только тех городов, где сохранилась активность населения в сфере недвижимости», — сообщила Ирина Ирбитская.
По мнению старшего аналитика КБ «Стрелка» Екатерины Куричевой, изменения муниципальных границ, как правило, инициируются местной властью
По ее мнению, присоединение новых территорий редко способствует их бурному развитию. В лучшем случае на них можно создать благополучный и современный анклав. Однако в большинстве городов есть много слабо используемых территорий, в том числе бывших промзон. Часто это центральные или близкие к центру районы. Развитие этих территорий в качестве зон смешанного использования также необходимо, полагает Екатерина Куричева.
Ирина Ирбитская, в свою очередь, считает, что жители присоединенных территорий могут как проиграть, так и выиграть от изменения статуса населенного пункта.
«Активные представители населения, которые привыкли решать свои проблемы в тесном общении с местной властью, теряют прежние связи и вынуждены выстраивать новые. Остальная часть горожан зачастую получает новые возможности, так как различные социальные дотации и гарантии обычно более весомы в крупных муниципальных образованиях, чем в мелких», — отметила она.
По данным Минэкономразвития, в РФ сейчас 1563 городских поселения и 587 городских округов.