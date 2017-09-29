Отказывать в «дальневосточном гектаре» стали реже
Показатель сократился до 10 процентов.
Показатель сократился до 10 процентов.
Количество «отказов» в предоставлении «дальневосточных гектаров» снизилось, благодаря принятию поправок в федеральный закон. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
После вступления в силу изменений орган, который рассматривает заявление, обязан предложить корректировку или перенос участка либо другой участок из списка стоящих на кадастровом учете, уточнил заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Денис Кузин.
«В рамках работ по введению в действие положений новой редакции закона о «дальневосточном гектаре» АРЧК ДВ провело обучение всех уполномоченных органов, осуществляющих выдачу земельных участков, и семинар для представителей министерств по имущественным отношениям и землеустройству субъектов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, всем сотрудникам уполномоченных органов были предоставлены соответствующие инструкции. В настоящий момент обучение проходят сотрудники всех многофункциональных центров «Мои документы», — рассказал Денис Кузин.
Напомним, в конце июля поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», упрощающие получение земли, подписал президент России Владимир Путин, проект был предложен минвостокравития и включает в себя 5 основных поправок, подробно о которых ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывало ранее.