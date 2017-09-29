Отказывать в «дальневосточном гектаре» стали реже

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Количество «отказов» в предоставлении «дальневосточных гектаров» снизилось, благодаря принятию поправок в федеральный закон. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе минвостокразвития, в настоящее время средний показатель по регионам ДФО не превышает 10%.

После вступления в силу изменений орган, который рассматривает заявление, обязан предложить корректировку или перенос участка либо другой участок из списка стоящих на кадастровом учете, уточнил заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Денис Кузин.

«В рамках работ по введению в действие положений новой редакции закона о «дальневосточном гектаре» АРЧК ДВ провело обучение всех уполномоченных органов, осуществляющих выдачу земельных участков, и семинар для представителей министерств по имущественным отношениям и землеустройству субъектов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, всем сотрудникам уполномоченных органов были предоставлены соответствующие инструкции. В настоящий момент обучение проходят сотрудники всех многофункциональных центров «Мои документы», — рассказал Денис Кузин.