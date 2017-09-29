В Москве и области синоптики ожидают местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе прохладную погоду с небольшим дождем.

«В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9−11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода, местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье — от двух до семи градусов. Ветер северной четверти, 5−10 м/с.