В Москве и области синоптики ожидают местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла
В ночь на субботу ожидается облачная погода, местами не исключен небольшой дождь.
В ночь на субботу ожидается облачная погода, местами не исключен небольшой дождь.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе прохладную погоду с небольшим дождем.
«В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9−11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью ожидается облачная погода, местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье — от двух до семи градусов. Ветер северной четверти, 5−10 м/с.
Днем в субботу характер погоды не изменится. Будет облачно, местами с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 8−10 градусов, по области — до 6−11 градусов. Ветер северной четверти, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.