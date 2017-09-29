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06:21 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области синоптики ожидают местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла

В ночь на субботу ожидается облачная погода, местами не исключен небольшой дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 49% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе прохладную погоду с небольшим дождем.

«В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9−11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода, местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье — от двух до семи градусов. Ветер северной четверти, 5−10 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится. Будет облачно, местами с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 8−10 градусов, по области — до 6−11 градусов. Ветер северной четверти, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

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