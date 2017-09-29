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06:55 (мск), источник: Om1.ru

В омских школах появится 22 тысячи учебных мест

Проект планируется реализовать до 2025 года.

В Омске продолжается реализация программы развития сферы образования. Тему обсудили на заседании Совета при мэре по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Сегодня в Омске насчитывает 363 учреждения, в которых обучаются порядка 160 тысяч школьников. По даны статистики, за последние четыре года количество детей выросло почти на 11 тысяч.

Так, в текущем учебном году городские школы посещает более 113 тысяч учеников. При этом, 97% школ были построены еще до 2000 года, большая часть из которых вводились в эксплуатацию в 1950—1980 годы.

Сейчас стоит вопрос об оптимизации используемых площадей, также планируется строительство новых и реконструкция старых школ. Только за последние три года были построены три школы на 1 650 мест.

Как отметили в мэрии, в ближайшие семь лет, до 2025 года, в Омске создадут 22 тысячи новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях города. Они появятся за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта.

На данный момент процедуру согласования в Горадминистрации проходит проект паспортов, план мероприятий и бюджет проекта.

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