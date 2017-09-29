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06:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первый снег пошел в Хабаровске в сентябре

Синоптики обещали осадки в северных районах края.

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Сегодня, 29 сентября, в Хабаровске пошёл первый снег. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», осадки в виде мокрого снега синоптики ожидали только на выходных в северных районах края.

«Сегодня ночью минусовая температура регистрировалась практически по всей территории Хабаровского края. Исключение составили только Хабаровск и Вяземский район, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — В ближайшие выходные в регионе сохранится неустойчивая погода. В ночь на субботу вероятны осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега в Тугуро-Чумиканском районе, районе им. Полины Осипенко, в Верхнебуреинском районе. Ветер будет дуть юго-западный, 12−17 м/с. Ночные температуры от +4 до — 1 градуса мороза. И днем 10−15 градусов тепла. Первого октября погода ожидается неустойчивая на большей территории края. Во второй половине дня на территории края пройдут дожди, в южных районах — сильные. Ветер сохранится юго-западный, 10−15 м/с. Ночью температура в пределах -1 -5, а днем — в районе 10−15 градусов тепла.

По словам синоптиков, самым теплым днём на выходных в Хабаровске будет суббота.

Напомним, из-за нетипично низких температур, отопительный сезон в Хабаровске могут начать на следующей недели.

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