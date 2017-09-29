Первый снег пошел в Хабаровске в сентябре
Синоптики обещали осадки в северных районах края.
Синоптики обещали осадки в северных районах края.
Сегодня, 29 сентября, в Хабаровске пошёл первый снег. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», осадки в виде мокрого снега синоптики ожидали только на выходных в северных районах края.
«Сегодня ночью минусовая температура регистрировалась практически по всей территории Хабаровского края. Исключение составили только Хабаровск и Вяземский район, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — В ближайшие выходные в регионе сохранится неустойчивая погода. В ночь на субботу вероятны осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега в
По словам синоптиков, самым теплым днём на выходных в Хабаровске будет суббота.
Напомним,