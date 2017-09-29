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06:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы пожаловались на слишком короткий сигнал светофора на ул. Алексеева

Светофор работает всего 12 секунд, что слишком мало для детей и пенсионеров.

Сотрудники красноярской полиции рекомендовали Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства увеличить время работы «зеленого» сигнала светофора на ул. Алексеева. На объект, расположенный около школы № 151, пожаловались родители учеников и педагоги.

Выехав на место, правоохранители выяснили, что разрешающий сигнал светофора работает всего 12 секунд, чего не хватает детям и пенсионерам для безопасного перехода дороги. Оценив обстановку, автоинспекторы потребовали от подрядчика увеличить время работы «зеленого света».

Ознакомившись с ситуацией, представители управления пообещали в самое ближайшее время перепрограммировать светофор. В полиции отметили, что время будет увеличено с 12 до 18 секунд.

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