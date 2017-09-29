Красноярцы пожаловались на слишком короткий сигнал светофора на ул. Алексеева

Сотрудники красноярской полиции рекомендовали Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства увеличить время работы «зеленого» сигнала светофора на ул. Алексеева. На объект, расположенный около школы № 151, пожаловались родители учеников и педагоги.

Выехав на место, правоохранители выяснили, что разрешающий сигнал светофора работает всего 12 секунд, чего не хватает детям и пенсионерам для безопасного перехода дороги. Оценив обстановку, автоинспекторы потребовали от подрядчика увеличить время работы «зеленого света».