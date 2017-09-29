Прокуратура добилась расторжения брака жительницы Прикамья с иностранцем

46-летний гражданин Республики Таджикистан приехал в Пермский край в марте 2016 года. Через полгода он зарегистрировал брак с 27-летней жительницей Березников.

«Ни тот ни другой в действительности не собирались создавать семью. С момента регистрации брака они проживали в разных местностях, совместного хозяйства не вели, общего имущества не имели. Таким образом, характерные для супругов взаимоотношения у них отсутствовали», — рассказали в прокуратуре Пермского края.