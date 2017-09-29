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09:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

Прокуратура добилась расторжения брака жительницы Прикамья с иностранцем

27-летняя женщина фиктивно вышла замуж за 46-летнего гражданина Таджикистана.

Прокуратура Березников добилась расторжения фиктивного брака.

46-летний гражданин Республики Таджикистан приехал в Пермский край в марте 2016 года. Через полгода он зарегистрировал брак с 27-летней жительницей Березников.

«Ни тот ни другой в действительности не собирались создавать семью. С момента регистрации брака они проживали в разных местностях, совместного хозяйства не вели, общего имущества не имели. Таким образом, характерные для супругов взаимоотношения у них отсутствовали», — рассказали в прокуратуре Пермского края.

Женившись на россиянке, иностранец имел право получить гражданство РФ по упрощённой схеме.

Прокурор обратился в суд с требованием признать брак недействительным со дня его заключения.

Березниковский городской суд требования прокурора поддержал. Судебный акт направили в ЗАГС для аннулирования записи акта гражданского состояния.

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