На шахте имени Кирова нарушались правила безопасности

В отношении 49-летнего начальника подготовительного участка шахты было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, в ноябре 2016 года в шахте велись работы по проведению и креплению одного из фланговых вентиляционных уклонов. При этом нарушались нормы безопасности при подрезке верхней части забоя. Так, при каждом забуривании оставалась неподрезанной верхняя часть груди забоя. Из-за этого могли возникнуть травмоопасные ситуации. Рабочие неоднократно сообщали об этом начальнику участка, но он лишь устно посоветовал им быть более бдительными при ведении работ. В итоге 36-летний рабочий получил серьезные травмы, когда нависающая часть кровли выработки отслоилась и упала вниз. Руководство участка скрыло факт травмирования от руководства шахты и от контролирующих органов. Информация стала известна только после обращения самого потерпевшего и работы, проведенной сотрудниками ФСБ.