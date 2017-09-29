Вокруг света за 45 минут: знание географии проверят жители Хабаровского края
«Географический диктант» пройдет в реале и онлайн.
«Географический диктант» пройдет в реале и онлайн.
У жителей региона появилась возможность принять участие в международной акции «географический диктант», которая состоится 26 ноября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Всем людям, кто может сдать такой диктант — стоит попробовать, испытать себя. Я сама участвовала в таком мероприятии, это захватывает, появляется азарт и целая гамма различных чувств. С одной стороны, ты переживаешь, боишься, а с другой стороны хочется себя проверить, — говорит министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. — Участие в подобной акции — один из вариантов досуга, особый способ получения интеллектуального удовольствия — для многих уже забытый.
Текст «географического диктанта» состоит из 30 заданий разной степени сложности и включает проверку знаний географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике. На выполнение заданий отводится 45 минут.
Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться до 20 ноября по электронной почте geofak54@yandex.ru. Результаты и правильные ответы будут опубликованы до 25 декабря на сайте, там же можно будет пройти тестирование онлайн.
Мероприятие стартует 26 ноября в 12.00.