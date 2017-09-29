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06:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вокруг света за 45 минут: знание географии проверят жители Хабаровского края

«Географический диктант» пройдет в реале и онлайн.

Источник: РИА "Новости"

У жителей региона появилась возможность принять участие в международной акции «географический диктант», которая состоится 26 ноября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Образовательно-познавательное мероприятие развернется сразу в двух форматах — в Комсомольске-на-Амуре в АмГПГУ и онлайн. Подобные акции в формате «диктанта» набирают популярность в стране и мире. К примеру, каждый год у всех желающих есть возможность стать участником «тотального диктанта», «исторического диктанта».
— Всем людям, кто может сдать такой диктант — стоит попробовать, испытать себя. Я сама участвовала в таком мероприятии, это захватывает, появляется азарт и целая гамма различных чувств. С одной стороны, ты переживаешь, боишься, а с другой стороны хочется себя проверить, — говорит министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. — Участие в подобной акции — один из вариантов досуга, особый способ получения интеллектуального удовольствия — для многих уже забытый.
Текст «географического диктанта» состоит из 30 заданий разной степени сложности и включает проверку знаний географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике. На выполнение заданий отводится 45 минут.

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться до 20 ноября по электронной почте geofak54@yandex.ru. Результаты и правильные ответы будут опубликованы до 25 декабря на сайте, там же можно будет пройти тестирование онлайн.

Мероприятие стартует 26 ноября в 12.00.

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