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06:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Замглавы УМВД Приморья, попавшегося на премиях, оставили в СИЗО до 18 декабря

Суд в очередной раз отказал Илье Шамратову в домашнем аресте.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 сентября, PrimaMedia.

Приморский краевой суд оставил в СИЗО бывшего заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю — начальника следственного управления Илью Шамратова, который в феврале стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий, передает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Адвокат Шамратова в апелляционном порядке просил отменить постановление Фрунзенского районного суда, оставившего его подзащитного под стражей. А также просил изменить меру пресечения на домашний арест.

По мнению защиты, содержание Ильи Шамратова в СИЗО является способом принудить его к признанию вины, ведь другим обвиняемым по делу мера пресечения изменена на более мягкую. Тем более, что Шамратов характеризуется только положительно, его служба в органах МВД являлась безупречной, он был награжден многочисленными наградами.

Следствие и прокуратура посчитали постановление Фрунзенского районного суда законным и обоснованным, ведь причастность Шамратова к совершению тяжкого коррупционного преступления подтверждена представленными доказательствами.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы и возражений на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения постановления суда. Экс-заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю — начальник следственного управления Илья Шамратов останется в СИЗО до 18 декабря.

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