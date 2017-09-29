Замглавы УМВД Приморья, попавшегося на премиях, оставили в СИЗО до 18 декабря

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 сентября, PrimaMedia.

Приморский краевой суд оставил в СИЗО бывшего заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю — начальника следственного управления Илью Шамратова, который в феврале стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий, передает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Адвокат Шамратова в апелляционном порядке просил отменить постановление Фрунзенского районного суда, оставившего его подзащитного под стражей. А также просил изменить меру пресечения на домашний арест.

По мнению защиты, содержание Ильи Шамратова в СИЗО является способом принудить его к признанию вины, ведь другим обвиняемым по делу мера пресечения изменена на более мягкую. Тем более, что Шамратов характеризуется только положительно, его служба в органах МВД являлась безупречной, он был награжден многочисленными наградами.

Следствие и прокуратура посчитали постановление Фрунзенского районного суда законным и обоснованным, ведь причастность Шамратова к совершению тяжкого коррупционного преступления подтверждена представленными доказательствами.