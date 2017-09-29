Свердловчанка, которую вместе с ребенком забыли на колесе обозрения, отсудила компенсацию
Свердловчанка, которую с ребенком забыли на колесе обозрения, через суд взыскала моральный ущерб с организации.
Свердловчанка, которую с ребенком забыли на колесе обозрения, через суд взыскала моральный ущерб с организации.
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Женщина и ребенок купили у
В результате оказания некачественной и небезопасной услуги маленькому сыну свердловчанки был причинен вред здоровью. Женщина обратилась в суд и взыскала компенсацию морального вреда и вреда здоровью ребенка. Сумму в управлении Роспотребнадзора не уточнили.