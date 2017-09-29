Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
07:53 (мск), источник: ЕАН

Свердловчанка, которую вместе с ребенком забыли на колесе обозрения, отсудила компенсацию

Свердловчанка, которую с ребенком забыли на колесе обозрения, через суд взыскала моральный ущерб с организации.

Как сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора, ЧП случилось на аттракционе «Колесо обозрения «Пять звезд» (ООО «Оптима Пром») в Верхней Пышме.

Женщина и ребенок купили у сторожа-оператора билет на один круг. Мужчина посадил посетителей в кабинку и ушел осматривать территорию аттракциона. В это время колесо обозрения сделало пять оборотов и остановилось. При этом женщина и ее ребенок находились на подъеме колеса. Так они провели около 20 минут.

В результате оказания некачественной и небезопасной услуги маленькому сыну свердловчанки был причинен вред здоровью. Женщина обратилась в суд и взыскала компенсацию морального вреда и вреда здоровью ребенка. Сумму в управлении Роспотребнадзора не уточнили.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ узнали, что недосыпание работников дорого обходится компании
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь