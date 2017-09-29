Свердловчанка, которую вместе с ребенком забыли на колесе обозрения, отсудила компенсацию

Женщина и ребенок купили у сторожа-оператора билет на один круг. Мужчина посадил посетителей в кабинку и ушел осматривать территорию аттракциона. В это время колесо обозрения сделало пять оборотов и остановилось. При этом женщина и ее ребенок находились на подъеме колеса. Так они провели около 20 минут.