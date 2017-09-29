Южноуральцам предлагают отправить открытку любимому учителю

В Челябинске стартовала акция «Поздравь любимого учителя», сообщают в пресс-службе УФПС Челябинской области. Четвертый год подряд почта России поддерживает праздничную акцию.

С 29 сентября по 5 октября в холле ЮУрГГПУ будет работает мобильное почтовое отделение. Все желающие смогут украсить отправляемую открытку или конверт оттиском специального почтового штемпеля с надписью: «День учителя». Почтовый ящик для отправлений также будет находиться в холле вуза.

Отметим, что в прошлом году в акции приняли участие более двух тысяч южноуральцев. Для того чтобы поздравить любимого педагога, достаточно знать номер школы. Волонтеры подскажут адрес и индекс учебного заведения.

Напомним, поздравить учителя можно также на сайте «АиФ-Челябинск». В День учителя 5 октября мы опубликуем открытки с тёплыми словами для педагогов. Если вы хотите поблагодарить своего школьного учителя или вузовского преподавателя за нелёгкий труд, присылайте свои поздравления в редакцию одним из способов:

на электронный адрес chel.aif@mail.ru (с пометкой «День учителя»)сообщением на телефонный номер 8−951−252−89−88.