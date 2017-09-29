В НГУ запустят бесплатный автобус для студентов и преподавателей, об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты и работники учреждения смогут приезжать в вуз и возвращаться домой не только с территории Академгородка, но и из Бердска, правого и левого берегов Оби. Со 2 октября добавился дополнительный маршрут со станции Сеятель.

Список движения маршрутов таков:

— «НГУ — Нижняя Ельцовка (Лесосечная, Черносельская, Экваторная, ГПТУ-55, Больница) — НГУ»;

— «НГУ — микрорайон “Щ” (пр. Строителей, Аптека. Дом быта, Магазин, Поликлиника, Демакова) — НГУ»;

— «НГУ — левый берег (Баня, Приморская, Радиозавод, Плановая, Ветлужская, Маяк) — НГУ»;

— «НГУ — Шлюз (Вахтангова, Торговый центр, Шлюз, Маяк, НИИ Систем) — НГУ»;

— «НГУ — Бердск — НГУ» (Черемушки, ДК Родина, Березовая, 11 квартал, ГДК, пл. Горького, 18 квартал, Спортивная, микрорайон Северный, Речкуновка, Новый поселок, Поселок геологов).

Выход на маршруты в 07:45 и в 17:55, в пятницу и предпраздничные дни — в 07:45 и 16:40.

Автобусы, в соответствии с приказом ректора НГУ Михаила Федорука, будут курсировать до 31 марта 2018 года.