Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
07:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В НГУ запустят бесплатный автобус для студентов и преподавателей

Автобусы будут ходить не только по Академгородку, но и в Бердск, а также — на правый и левый берега Оби в г. Новосибирске, рассказали в пресс-службе вуза.

В НГУ запустят бесплатный автобус для студентов и преподавателей, об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты и работники учреждения смогут приезжать в вуз и возвращаться домой не только с территории Академгородка, но и из Бердска, правого и левого берегов Оби. Со 2 октября добавился дополнительный маршрут со станции Сеятель.

Список движения маршрутов таков:

 — «НГУ — Нижняя Ельцовка (Лесосечная, Черносельская, Экваторная, ГПТУ-55, Больница) — НГУ»;
— «НГУ — микрорайон “Щ” (пр. Строителей, Аптека. Дом быта, Магазин, Поликлиника, Демакова) — НГУ»;
— «НГУ — левый берег (Баня, Приморская, Радиозавод, Плановая, Ветлужская, Маяк) — НГУ»;
— «НГУ — Шлюз (Вахтангова, Торговый центр, Шлюз, Маяк, НИИ Систем) — НГУ»;
— «НГУ — Бердск — НГУ» (Черемушки, ДК Родина, Березовая, 11 квартал, ГДК, пл. Горького, 18 квартал, Спортивная, микрорайон Северный, Речкуновка, Новый поселок, Поселок геологов).

Выход на маршруты в 07:45 и в 17:55, в пятницу и предпраздничные дни — в 07:45 и 16:40.

Автобусы, в соответствии с приказом ректора НГУ Михаила Федорука, будут курсировать до 31 марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что онлайн-лекции НГУ стали набирать международную популярность. Подробности — по ссылке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ узнали, что недосыпание работников дорого обходится компании
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь