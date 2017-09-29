Вся труппа в сборе: хабаровские артисты борются за «Золотую маску» и театр всех возрастов

Хабаровск, 29 сентября, AmurMedia.

Хабаровский театр драмы и комедии открывает двери для зрителей уже в 72-м сезоне. Накануне корр. ИА Amurmedia встретилcя с руководством театра, чтобы поговорить о том, с каким багажом театр пришел к очередному сезону и что нового ждать зрителям.

Открытие сезона — это важное событие, как для актеров, так и для их многочисленных поклонников. И потому начало театрального сезона, как правило, знаменуется самым ярким событием в репертуаре. В хабаровском драм театре это будет лирическая комедия «Мой бесконечный апрель» по произведению Ярославы Пулинович.

— В памяти каждого человека есть трогательные воспоминания о маме, о детстве, о любимой игрушке и друзьях, — рассказывает директор хабаровского театра драмы Алексей Туркалов. — Так же и у нашего героя, только его воспоминания проходят четыре поколения одной семьи. Меняются времена и даже эпохи, а апрель, как и раньше, наполнен свежим ветром, капелью, дорогими голосами, событиями, связывая прошлое и настоящее.

Хабаровский драмтеатр решил заявить спектакль «Мой бесконечный апрель» на премию «Золотая маска». Причем наш театр впервые будет участвовать в борьбе за главную театральную награду страны. Предварительная заявка уже принята, и в октябре в краевой центр приедет конкурсная комиссия, чтобы посмотреть спектакль на хабаровской сцене.

— Перед началом сезона у нас уже состоялось общее собрание коллектива, — продолжает директор театра. — Все артисты и все работники цехов вернулись из отпусков, и мы обсудили план работы. В этом сезоне в театре запланировано пять премьер. Мало кто из творческих коллективов может похвастаться таким количеством новых спектаклей. В этом сезоне в театре реализуется проект «Бэби-лаб» — спектакли для зрителей от 6 месяцев. Театр для самых маленьких — это новинка. Куратор проекта московский режиссер Екатерина Гаева. Полным ходом идет подготовка к премьере этого сезона — масштабному историческому мюзиклу о жизни графа Муравьева-Амурского. Одновременно идут репетиции новогоднего спектакля. В этом году хабаровчанам предлагают украсить свои новогодние каникулы волшебной историей «Щелкунчик» в постановке режиссера Виктора Асецкого.

И специально, по настоянию директора театра Алексея Туркалова, в этом сезоне появится спектакль, рассчитанный на на зрителей старшего поколения.

— Для самых маленьких мы подготовили отдельную премьеру, — поясняет он. — Не надо забывать и о наших почтенных и преданных зрителях. У нас много хороших сильных актеров, поэтому мы решили выпустить пьесу по Мамину-Сибиряку.