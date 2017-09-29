На Таганае сова из-за погоды перепутала день с ночью

То, что ночной хищник охотится днём — не совсем обычное явление, считают в научном отделе национального парка.

«Я стала свидетелем того, как неясыть почти нагнала белку, — Скорее всего, такой “сбой” можно объяснить пасмурной погодой. Недостаток света днём сова могла принять за вечерние сумерки и отправиться на промысел. Увидев меня, птица бросила добычу, взлетела на дерево и оттуда наблюдала за мной, я бы даже сказала, позировала», — рассказала сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.

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Белки, которые входят в «меню» длиннохвостой неясыти наряду с мышевидными и зайцами, сейчас нагуливают жир перед зимой и делают припасы. Наибольшая активность у этих зверьков — примерно с 11 утра до двух дня. Численность белок в национальном парке в этом году достигает нескольких тысяч особей, её увеличению способствует хороший урожай шишек. Так что без пищи совы и другие хищники не останутся. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.