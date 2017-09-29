В Узбекистане в перспективе появится свой аналог ЕГЭ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистан планирует в перспективе внедрить в школах единый государственный экзамен, аналоги которого сегодня успешно апробированы в США и России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

«Мы постепенно перейдем к появлению Единого госэкзамена. Сама реформа и интеграция, происходящие в системе образования Узбекистана, будут вести нас к этому», — рассказал корреспонденту Sputnik министр народного образования Улугбек Иноятов.

Читайте также В Узбекистане свыше 4 тысяч абитуриентов оспорили результаты экзаменов

По его словам, ранее Министерство народного образования заканчивало обучение детей на 9 классе, теперь же осуществляется переход на 11-летнее обучение, и школа интегрируется со средним специальным образованием. Таким образом после окончания 11 класса ученик сможет самостоятельно принимать решение — пойти работать или учиться в вуз.

Также он полагает, что в результате такой системы появится тенденция, когда школы и их педагогические коллективы будут бороться за улучшение результатов своих выпускников при поступлении в вузы, постепенно сформируется рейтинг лучших образовательных учреждений.

«Сейчас мы постепенно готовимся к выпускным экзаменам в школах так, как только переходим на 11-летнее обучение. По государственным образовательным стандартам ученик будет сдавать экзамены, которые постепенно в перспективе и станут ЕГЭ. Я думаю, что в ближайшем будущем у нас появятся новые методы и нормы отбора при поступлении в вузы. К этому приведет жизнь», — заключил министр.