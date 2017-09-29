Британский астронавт рассказала, что угрожает колонизации Марса
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Астронавт из Британии Хелен Шарман назвала секс главной угрозой для колонизации Марса, передает издание The Sun.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Астронавт из Британии Хелен Шарман назвала секс главной угрозой для колонизации Марса, передает издание The Sun.
Шарман утверждает, что все космические миссии для освоения Марса должны состоять из членов одного пола. Она рассказала, что проведенное исследование показало, что в смешанных командах риск возникновения неуставных отношений гораздо выше. В частности, личные отношения могут привести к осложнению работы экипажа.
Астронавт также заявила, что NASA установило, что конфликты среди членов миссии, состоящих из женщин, возникают реже, чем в случае, когда экипаж состоит из мужчин.
Ранее ученые рассказали о социальных проблемах, которые ставят под угрозу колонизацию Марса.