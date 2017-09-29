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07:58 (мск), источник: РИА Новости

Британский астронавт рассказала, что угрожает колонизации Марса

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Астронавт из Британии Хелен Шарман назвала секс главной угрозой для колонизации Марса, передает издание The Sun.

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Шарман утверждает, что все космические миссии для освоения Марса должны состоять из членов одного пола. Она рассказала, что проведенное исследование показало, что в смешанных командах риск возникновения неуставных отношений гораздо выше. В частности, личные отношения могут привести к осложнению работы экипажа.

Астронавт также заявила, что NASA установило, что конфликты среди членов миссии, состоящих из женщин, возникают реже, чем в случае, когда экипаж состоит из мужчин.

Ранее ученые рассказали о социальных проблемах, которые ставят под угрозу колонизацию Марса.

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