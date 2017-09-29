Британский астронавт рассказала, что угрожает колонизации Марса

Шарман утверждает, что все космические миссии для освоения Марса должны состоять из членов одного пола. Она рассказала, что проведенное исследование показало, что в смешанных командах риск возникновения неуставных отношений гораздо выше. В частности, личные отношения могут привести к осложнению работы экипажа.