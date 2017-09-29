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08:11 (мск), источник: Восток Медиа

Навигация на Амуре у Хабаровска завершится не позднее 30 октября

Коррективы в работу теплоходов может внести только погода.

Источник: Восток Медиа

Управление по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска рекомендовало властям и перевозчикам завершить навигацию на Амуре 31 октября. Однако перевозчики готовы выполнить последние рейсы 29 октября, как это прописано в контракте. Сделать это могут и раньше, если свои коррективы внесёт погода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Контракт с перевозчиком у нас заключён до 30 октября. Если произойдёт форс-мажорная ситуация, например, уровень воды в Амуре опустится слишком низко или реку скуёт льдом и теплоходы не смогут выйти в рейс, завершим навигацию раньше», — рассказал корреспонденту агентства начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый.

К этому сроку готовы и перевозчики. К концу октября они завершат работы и отправят судна в «зимнюю спячку». Сейчас теплоходы работают по осеннему расписанию. После того как завершился дачный сезон и пассажиров стало намного меньше, речники совершают меньшее количество рейсов в день.

«Теплоходы ходят ежедневно, кроме понедельника и четверга. Просто сейчас стали выполнять меньшее количество рейсов в день», — отметила заместитель генерального директора ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Ольга Пургина.

Агентство писало, что навигация на реке стартовала 29 апреля. ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» было единственным участником конкурса на право доставлять людей на левый берег. В мае по просьбе дачников компания скорректировала расписание и отправляла за ними теплоходы позже, чем планировалось.

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