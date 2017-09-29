Навигация на Амуре у Хабаровска завершится не позднее 30 октября

Источник: Восток Медиа

Управление по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска рекомендовало властям и перевозчикам завершить навигацию на Амуре 31 октября. Однако перевозчики готовы выполнить последние рейсы 29 октября, как это прописано в контракте. Сделать это могут и раньше, если свои коррективы внесёт погода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Контракт с перевозчиком у нас заключён до 30 октября. Если произойдёт форс-мажорная ситуация, например, уровень воды в Амуре опустится слишком низко или реку скуёт льдом и теплоходы не смогут выйти в рейс, завершим навигацию раньше», — рассказал корреспонденту агентства начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый.

К этому сроку готовы и перевозчики. К концу октября они завершат работы и отправят судна в «зимнюю спячку». Сейчас теплоходы работают по осеннему расписанию. После того как завершился дачный сезон и пассажиров стало намного меньше, речники совершают меньшее количество рейсов в день.

«Теплоходы ходят ежедневно, кроме понедельника и четверга. Просто сейчас стали выполнять меньшее количество рейсов в день», — отметила заместитель генерального директора ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Ольга Пургина.