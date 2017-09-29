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13:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Октябрь в Челябинской области будет холодным и мокрым

В Челябинской области октябрь в этом году по прогнозам синоптиков будет холодным.

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По данным gismeteo, в начале месяца в дневные часы температура воздуха не поднимется выше плюс 6 градусов, возможны мокрый снег с дождем, ночью — заморозки. К 7 октября на несколько дней потеплеет до плюс 11 градусов. К середине октября ожидается похолодание. В дневные часы столбик термометра будет показывать до минус 6 градусов, ночью — до минус 9 градусов. В конце месяца температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 3 градусов, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в октябре составляет плюс 1−3 градуса на всей территории области. В теплые годы она достигает плюс 5−9 градусов, в холодные — опускается до минус 5−7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 24−25 градусов, в Челябинске — плюс 25 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 22−27 градусов, в Челябинске — минус 24 градуса.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. В северной половине области выпадает 50−70 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 26−37 мм. В этом месяце наблюдается не только дождь, но может выпадать мокрый снег с дождем и снег. Нередко в октябре устанавливается временный снежный покров. В холодные годы в первой и второй декадах месяца в северных районах, на остальной территории области в третьей декаде месяца устанавливается постоянный снежный покров. Октябрь — переходный месяц между летом и зимой, поэтому очень редко могут наблюдаться грозы и град.

Октябрь на Руси называют «грязником». Хотя еще и случаются солнечные деньки, но небо часто хмурится, и сыплет мелкий осенний дождик. С деревьев опадает листва, начинаются первые ночные заморозки. К октябрю полевые работы заканчивались, и наступало время свадеб. И христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы (в просторечье — Покров) считается в народе покровителем невест.

В народе говорят: если в октябре грянул гром, то зима будет бесснежной и короткой. Если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим. Если в октябре листья с берез и дубов опадают чисто — к легкому году, а нечисто — ждать суровой зимы. Если на Арину (1 октября) журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза.

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