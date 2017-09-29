Пассажиров «ВИМ-Авиа» из Челябинска доставят домой через Москву

Источник: УралИнформБюро

Жителей Челябинска, которые застряли в Анталье из-за отмены чартеров «ВИМ-Авиа», доставят домой через Москву. За перевозку пассажиров взялась S7 Airlines, передает «Уралинформбюро».

Перевозка пассажиров «ВИМ-Авиа» будет осуществляется на свободных местах рейсов S7 Airlines. «К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами “ВИМ-Авиа”, если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом S7 Airlines. Для перелета пассажирам необходимо обращаться к представителям S7 Airlines в аэропорту вылета», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Так, пассажиры с авиабилетами на рейс «ВИМ-Авиа» по маршруту Анталья — Челябинск, прилетев в московский аэропорт Внуково, могут быть приняты на рейс S7 Airlines Москва — Челябинск. Для этого нужно обратиться к представителю S7 Airlines в Домодедово и предъявить свой авиабилет.

По данным местных СМИ, из Антальи с понедельника не могут вылететь порядка 150 челябинских туристов.

Чартерные рейсы «ВИМ-Авиа» были отменены 25 сентября 2017 года. От действий авиакомпании пострадали порядка 190 тысяч туристов, которым были проданы билеты. Накануне стало известно, что регулярные рейсы перевозчика прекратятся 16 октября.