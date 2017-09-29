Погода в Омске: 30 сентября и 1 октября будет прохладно и дождливо

Источник: РИА "Новости"

В пятницу мы начинаем интересоваться, какая погода в Омске нас ждёт в предстоящий уикенд. Что запланировать на субботу и воскресенье: сходить в кино или театр, заглянуть в гости к друзьям или родственникам, устроить тематическую осенную фотоссесию, а может остаться дома, завернувшись в тёплый плед, пить горячий ароматный чай, читать книгу или смотреть фильм?

Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.

Погода на рабочей неделе в Омске прохладной, но сухой. В выходные дни погода, к сожалению омичей, ухудшится. В ночь на субботу, 30 сентября, на территории Омска ожидается до +1°C, пасмурно, днём температура составит +7 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Вечером пройдёт дождь и слегка похолодает — 5 градусов тепла.

1 октября весь день будет идти дождь, утром ожидается +3 градуса. Днём температура воздуха повысится до +5 градусов. Вечером столбик термометра покажет +2°C.