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08:02 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске: 30 сентября и 1 октября будет прохладно и дождливо

Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 56% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

В пятницу мы начинаем интересоваться, какая погода в Омске нас ждёт в предстоящий уикенд. Что запланировать на субботу и воскресенье: сходить в кино или театр, заглянуть в гости к друзьям или родственникам, устроить тематическую осенную фотоссесию, а может остаться дома, завернувшись в тёплый плед, пить горячий ароматный чай, читать книгу или смотреть фильм?

Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.

Погода на рабочей неделе в Омске прохладной, но сухой. В выходные дни погода, к сожалению омичей, ухудшится. В ночь на субботу, 30 сентября, на территории Омска ожидается до +1°C, пасмурно, днём температура составит +7 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Вечером пройдёт дождь и слегка похолодает — 5 градусов тепла.

1 октября весь день будет идти дождь, утром ожидается +3 градуса. Днём температура воздуха повысится до +5 градусов. Вечером столбик термометра покажет +2°C.

В начале следующей недели погода не изменится: будет прохладно, возможно пойдёт снег.

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