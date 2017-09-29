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09:24 (мск), источник: КрымPress

В Евпатории построят новый храм. Рядом с мемориалом Красная горка

Церемонию освящения поклонного креста на месте строительства православного храма провели 27 сентября — в День Воздвижения Креста Господня.

Храм установят в честь Святого апостола Андрея Первозванного.

— Место для строительства выбрано неслучайно. Рядом находится мемориал Красная горка, где захоронены тысячи погибших евпаторийцев в годы Великой Отечественной войны. С инициативой строительства храма выступила православная община Андрея Первозванного, поддержала инициативу Общественная палата Евпатории. Сейчас ведется сбор пожертвований на строительство, — сообщили в Информационно-аналитическом отделе Евпаторийского городского совета.

Храм Святого апостола Андрея Первозванного построят на деньги благотворителей. Сейчас ведется сбор пожертвований.

— Если строятся храмы — значит, в городе есть жизнь, растут дети и есть жители, которым небезразлична судьба города и страны в целом. Здоровья всем и мира в душе, — отметила глава муниципального округа Олеся Харитоненко, принявшая участие в церемонии освящения креста.

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