В Евпатории построят новый храм. Рядом с мемориалом Красная горка
Церемонию освящения поклонного креста на месте строительства православного храма провели 27 сентября — в День Воздвижения Креста Господня.
Церемонию освящения поклонного креста на месте строительства православного храма провели 27 сентября — в День Воздвижения Креста Господня.
Храм установят в честь Святого апостола Андрея Первозванного.
— Место для строительства выбрано неслучайно. Рядом находится мемориал Красная горка, где захоронены тысячи погибших евпаторийцев в годы Великой Отечественной войны. С инициативой строительства храма выступила православная община Андрея Первозванного, поддержала инициативу Общественная палата Евпатории. Сейчас ведется сбор пожертвований на строительство, — сообщили в
Храм Святого апостола Андрея Первозванного построят на деньги благотворителей. Сейчас ведется сбор пожертвований.
— Если строятся храмы — значит, в городе есть жизнь, растут дети и есть жители, которым небезразлична судьба города и страны в целом. Здоровья всем и мира в душе, — отметила глава муниципального округа Олеся Харитоненко, принявшая участие в церемонии освящения креста.