В Евпатории построят новый храм. Рядом с мемориалом Красная горка

— Место для строительства выбрано неслучайно. Рядом находится мемориал Красная горка, где захоронены тысячи погибших евпаторийцев в годы Великой Отечественной войны. С инициативой строительства храма выступила православная община Андрея Первозванного, поддержала инициативу Общественная палата Евпатории. Сейчас ведется сбор пожертвований на строительство, — сообщили в Информационно-аналитическом отделе Евпаторийского городского совета.

— Если строятся храмы — значит, в городе есть жизнь, растут дети и есть жители, которым небезразлична судьба города и страны в целом. Здоровья всем и мира в душе, — отметила глава муниципального округа Олеся Харитоненко, принявшая участие в церемонии освящения креста.